Juventus Yaz Turu: Singapur'da Touchdown
39 dakika önce
Juventus'un Jeep destekli 2019 Yaz Turu boyunca yolculuklarına başladıkları sırada Sarri, De Sciglio ve Bonucci'nin sözlerini dinleyin ... işte Singapur'da ineceğimiz bir gün!
Juventus
'un Jeep
destekli 2019 Yaz Turu boyunca yolculuklarına başladıkları sırada Sarri, de Sciglio ve Bonucci'nin sözlerini dinleyin ... işte Singapur
'da ineceğimiz bir gün!
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 02:05
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