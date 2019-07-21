Son Dakika Haberleri: Juventus Yaz Turu: Singapur'da Touchdown
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Juventus Yaz Turu: Singapur'da Touchdown

39 dakika önce

Juventus'un Jeep destekli 2019 Yaz Turu boyunca yolculuklarına başladıkları sırada Sarri, De Sciglio ve Bonucci'nin sözlerini dinleyin ... işte Singapur'da ineceğimiz bir gün!

Juventus'un Jeep destekli 2019 Yaz Turu boyunca yolculuklarına başladıkları sırada Sarri, de Sciglio ve Bonucci'nin sözlerini dinleyin ... işte Singapur'da ineceğimiz bir gün!
Juventus Yaz Turu: Singapur'da Touchdown
Singapur, Juventus, Jeep, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 02:05 
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