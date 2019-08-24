Son Dakika Haberleri: Juventus yeni sezona galibiyetle başladı
Son Dakika Spor Haber

Juventus yeni sezona galibiyetle başladı

1 saat önce

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) son 8 senedir şampiyon olan Juventus, 2019-2020 sezonuna, ilk maçta Parma'yı deplasmanda 1-0 yenerek başladı.

Juventus yeni sezona galibiyetle başladı, System.String[]

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) son 8 senedir şampiyon olan Juventus, 2019-2020 sezonuna, ilk maçta Parma'yı deplasmanda 1-0 yenerek başladı.


Ennio Tardini Stadı'nda oynanan müsabakanın başında iki takım da karşılıklı hücumlarla birbirlerini yoklarken, konuk Juventus, 21. dakikada Giorgio Chiellini'nin golüyle 1-0 öne geçti ve yeni sezonun ilk golünü atmış oldu. Bu gol, Chiellini'nin Aralık 2018'den bu yana ligde attığı ilk gol oldu.

35. dakikada Juventus, Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ile 2. golü bulsa da bu gol Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.


Maçın ikinci yarısında girdiği pozisyonları değerlendiremeyen Juventus, sahadan 1-0'lık galibiyetle, 3 puan alarak ayrıldı.


Zatürre olan Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin takımının başında yer almadığı maçta siyah-beyazlı takım, yeni sezona galibiyetle başlangıç yaptı.


Serie A'nın ilk haftasında, bu akşam Fiorentina- Napoli maçı, yarın da 8 maç daha oynanacak.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 09:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaşlı futbolcu Medel, Bologna yolcusu
Türkiye'de tarihe geçecek kare! Arda, Emre'yi çağırdı Fenerbahçe, Emine Bulut'u unutmadı Çağlar Söyüncü asist yaptı, Leicester City kazandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 23:03:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Juventus yeni sezona galibiyetle başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]