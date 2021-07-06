Juventus yüksek bonservis bedeli nedeniyle Merih'e alıcı bulamıyor

Merih Demiral, yeni sezonda Juventus'ta düşünülmüyor. Çizme'nin dev ekibinin yıldız futbolcuya biçtiği bonservis bedeli sonrası hiçbir kulüp teklif yapmaya yanaşmıyor.

GÖRÜŞMELER PAZARLIĞA AÇIK

İtalyan basınından Calciomercato.com'un haberine göre 23 yaşındaki futbolcu siyah beyazlı kulüpten ayrılma ihtimali oldukça yüksek gözüküyor. Ayrılığın önündeki tek engelin ise Torino ekibinin istediği 40 milyon euroluk bonservis ücreti. Ancak milli futbolcumuzun satışından para kazanmayı planlayan Juventus'un transfer için pazarlıklara açık olduğu belirtildi.