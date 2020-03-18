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Juventuslu futbolcu Matuidi: Pozitifim, güçlüyüm ve moralim yerinde
7 saat önce
İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyen Fransız orta saha Blaise Matuidi, koronavirüs testinin pozitif çıkmasından kısa bir süre sonra sosyal medyasından açıklamalarda bulundu.
İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyen Fransız orta saha Blaise Matuidi, koronavirüs testinin pozitif çıkmasından kısa bir süre sonra sosyal medyasından açıklamalarda bulundu.
Moralinin yerinde olduğunu söyleyen Matuidi sosyal medya hesabından, "Pozitifim, güçlüyüm ve moralim yerinde, moralim çok iyi. Ben olumluyum, bu testten kolektif olarak daha güçlü çıkacağız. Destek mesajlarınız için teşekkür ederiz. Birlikte kalalım" açıklamasını yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 09:29 Kaynak: DHA
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