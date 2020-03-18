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Juventuslu futbolcu Matuidi: "Pozitifim, güçlüyüm ve moralim yerinde"
6 saat önce
Moralinin yerinde olduğunu söyleyen Matuidi sosyal medya hesabından, "Pozitifim, güçlüyüm ve moralim yerinde, moralim çok iyi. Ben olumluyum, bu testten kolektif olarak daha güçlü çıkacağız. Destek mesajlarınız için teşekkür ederiz. Birlikte kalalım." açıklamasını yaptı.
Moralinin yerinde olduğunu söyleyen Matuidi sosyal medya hesabından, "Pozitifim, güçlüyüm ve moralim yerinde, moralim çok iyi. Ben olumluyum, bu testten kolektif olarak daha güçlü çıkacağız. Destek mesajlarınız için teşekkür ederiz. Birlikte kalalım." açıklamasını yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 10:27
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