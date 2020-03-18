Juventuslu futbolcu Matuidi: "Pozitifim, güçlüyüm ve moralim yerinde" - Son Dakika
Son Dakika Spor Juventuslu futbolcu Matuidi: 'Pozitifim, güçlüyüm ve moralim yerinde' - Son Dakika Spor

Juventuslu futbolcu Matuidi: "Pozitifim, güçlüyüm ve moralim yerinde"

6 saat önce

Moralinin yerinde olduğunu söyleyen Matuidi sosyal medya hesabından, "Pozitifim, güçlüyüm ve moralim yerinde, moralim çok iyi. Ben olumluyum, bu testten kolektif olarak daha güçlü çıkacağız. Destek mesajlarınız için teşekkür ederiz. Birlikte kalalım." açıklamasını yaptı.

Juventuslu futbolcu Matuidi:

Moralinin yerinde olduğunu söyleyen Matuidi sosyal medya hesabından, "Pozitifim, güçlüyüm ve moralim yerinde, moralim çok iyi. Ben olumluyum, bu testten kolektif olarak daha güçlü çıkacağız. Destek mesajlarınız için teşekkür ederiz. Birlikte kalalım." açıklamasını yaptı.

Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 10:27 

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