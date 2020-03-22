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Juventuslu golcü Paulo Dybala ve kız arkadaşının koronavirüs testleri pozitif çıktı
6 saat önce
Juventuslu golcü Paulo Dybala ve kız arkadaşının koronavirüs testleri pozitif çıktı. Arjantinli oyuncu durumlarının iyi olduğunu ve semptom göstermediklerini açıkladı.
Juventus'un Arjantinli golcüsü Paulo Dybala, kız arkadaşı ile birlikte koronavirüse yakalandığını duyurdu.
26 yaşındaki futbolcu siyah beyazlı ekipte Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'ya en yakın isimlerden biriydi.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 12:15
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