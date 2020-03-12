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Juventuslu milli oyuncu Merih Demiral'dan açıklama: Sağlığım gayet iyi, paniklik bir durum yok
6 saat önce
İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta top koşturan Türk futbolcu Merih Demiral, sosyal medyada koronavirüse yakalandığı söylentileri sonrası açıklama yaptı. Demiral, "Sağlığım gayet iyi, panik yapacak bir durum yok" açıklamsını yaptı.
İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta top koşturan Türk futbolcu Merih Demiral, sosyal medyada koronavirüse yakalandığı söylentileri sonrası açıklama yaptı.
Juventus'un İtalyan oyuncusu Daniele Rugani'ye yapılan Covid 19 testinin pozitif çıkması, birçok yıldız ismi barındıran siyah beyazlı ekiple alakalı bazı söylentilere neden olmuştu.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 08:01
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