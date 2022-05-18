JW Marrıott Hotel İstanbul Marmara Sea Ataköy'de açıldı - Son Dakika
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JW Marrıott Hotel İstanbul Marmara Sea Ataköy'de açıldı

18.05.2022 09:19
JW Marrıott Hotel İstanbul Marmara Sea Ataköy'de açıldı

Kuzu Grup'un yatırımcısı olduğu, JW Marriott markasının Türkiye'deki üçüncü oteli JW Marriott Hotel Istanbul Marmara Sea, Ataköy'de açıldı.

Kuzu Grup'un yatırımcısı olduğu, JW Marriott markasının Türkiye'deki üçüncü oteli JW Marriott Hotel Istanbul Marmara Sea, Ataköy'de açıldı.

Simge Fıstıkoğlu'nun sunumuyla gerçekleşen açılışa Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati başta olmak üzere Marriott International Avrupa Lüks Operasyonlardan Sorumlu Başkanı Satya Anand, iş insanı Ali Ağaoğlu, Galatasaray Başkanı Burak Elmas, SUR Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, EYG Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Çelik, Folkart Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak ve sanatçı Orhan Gencebay ve Sevim Emre katıldı.

NORMALLEŞME SONRASI TURİZMDE YENİ REKORLAR KIRMAYA HAZIRIZ

Kuzu Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Özen Kuzu, açılış toplantısında yaptığı konuşmada, "Dünyanın en güçlü otel zincirlerinden Marriott International, Türkiye'de bir yatırımını daha hayata geçirirken, buna vesile olmak bizler için gurur verici. Dünya ekonomilerinin yaşadığı darboğazda, Türkiye'ye olan güvenin de simgelerinden olan bu yeni yatırım, aynı zamanda Kuzu Group'un çalışmalarına da güveni sergiliyor. İstanbul, pandemi öncesi dönemde turizm rekorları kırılan 2019 yılında 15 milyon turist ağırladı. 2022 itibarıyla başlayan normalleşme süreci ile yine ülke olarak yeni rekorlara hazırız. Dünyanın geçtiği bu zor sürece rağmen OECD ülkeleri arasında büyümesini güçlü sürdüren bir ülke olarak dünyanın gözü üzerimizde. Ülkemizin aralıksız büyümesine katkı sunmaya her zaman devam edeceğiz" dedi.

Otelde özenle tasarlanmış 204 konuk odası ile süitler hem ferah hem de lüks bir konaklama imkanı sunuyor. Odaların çoğu Marmara Denizi manzaralı balkonlara sahip. Şehre farklı bir soluk getirecek Ceres, The Vitola Lounge, The Pearl ve Sail Bar ile Marmara Denizi'nin manzarası eşliğinde misafirlere farklı bir deneyim sunuluyor.


JW Marrıott Hotel İstanbul Marmara Sea Ataköy'de açıldı
JW Marrıott Hotel İstanbul Marmara Sea Ataköy'de açıldı
JW Marrıott Hotel İstanbul Marmara Sea Ataköy'de açıldı
JW Marrıott Hotel İstanbul Marmara Sea Ataköy'de açıldı
JW Marrıott Hotel İstanbul Marmara Sea Ataköy'de açıldı
JW Marrıott Hotel İstanbul Marmara Sea Ataköy'de açıldı
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Kaynak: DHA

Simge Fıstıkoğlu, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Marmara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel JW Marrıott Hotel İstanbul Marmara Sea Ataköy'de açıldı - Son Dakika


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