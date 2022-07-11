Jw Teleskobu İlk Fotosunu Gönderecek: İşte Rakamlarla Jw - Son Dakika
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Jw Teleskobu İlk Fotosunu Gönderecek: İşte Rakamlarla Jw

11.07.2022 13:00
Jw Teleskobu İlk Fotosunu Gönderecek: İşte Rakamlarla Jw

10 milyar dolara mal olarak, tarihin en pahalı teknolojik cihazı olan NASA'nın "James Webb Teleskobu" yarın ilk renkli uzay fotoğrafını gönderecek.

10 milyar dolara mal olarak, tarihin en pahalı teknolojik cihazı olan NASA'nın "James Webb Teleskobu" yarın ilk renkli uzay fotoğrafını gönderecek.

Bu tarihi andan önce, rakamlarla James Webb Teleskopu'nu bir inceleyelim:

Çapı 6.5 metre, 18 aynası bulunuyor.

Aynaları Güneş ışınlarından bir tenis sahası büyüklüğündeki termal kalkan koruyor.

Hubble, Dünya'nın etrafında dönerdi. JW ise Dünya'dan 1.6 milyon kilometre ötede Güneş'in etrafında turluyor. Bu mesafe, Dünya ile Ay arasındaki mesafeden 4 kat fazla.

Bu bölgeye "Lagrange Point two" deniyor. JW'nin buraya ulaşması tam 1 ay sürdü.

10 BİN KİŞİNİN EMEĞİ VAR

Astronomide "ne kadar uzağı görürseniz, o kadar karanlık geçmişi görürsünüz." JW'nin infrared kapasitesi çok gelişmiş. En erken yıldızlardan yayılmış ışınları bile görebilecek. Yani bizi 13.8 milyar yıl önceki Büyük Patlama'dan birkaç yüzyıl sonrasından gelen ışınları görmesi ve o dönemle ilgili fikir vermesi hedefleniyor.

JW fikren 1990'larda ortaya çıktı ancak teknolojinin gelişmesi beklendi, inşaasına 2004'te başlandı.

2007'de fırlatılması bekleniyordu. 25 Aralık 2021'de fırlatıldı.

Hazırlanışında 10 bin bilim insanı görev aldı.

JAMES WEBB TELESKOBU "UZAYDA YAŞAM" BULABİLECEK Mİ?

HUBBLE, DEVASA EINSTEIN HALKASINI GÖRÜNTÜLEDİ

YORUMLAR
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Kaynak: Space Mag Türkiye

James Webb, Güneş, NASA, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Jw Teleskobu İlk Fotosunu Gönderecek: İşte Rakamlarla Jw - Son Dakika

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SON DAKİKA: Jw Teleskobu İlk Fotosunu Gönderecek: İşte Rakamlarla Jw - Son Dakika
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