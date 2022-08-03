Jw Teleskobundan Yeni Renkli Foto: Cartwheel Galaksisi - Son Dakika
Üye Girişi

Jw Teleskobundan Yeni Renkli Foto: Cartwheel Galaksisi

03.08.2022 12:56
Jw Teleskobundan Yeni Renkli Foto: Cartwheel Galaksisi

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA), James Webb Uzay Teleskobu'ndan elde edilen en son görüntüleri yayınladı.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA), James Webb Uzay Teleskobu'ndan elde edilen en son görüntüleri yayınladı.

James Webb Teleskobu'nun Cartwheel adlı galaksinin görüntüleriyle beraber galaksinin yıldız oluşumu ve merkezi kara deliği hakkında yeni ayrıntılar ortaya çıkardığı belirtildi.

Sculptor takımyıldızında yer alan ve Dünya'dan yaklaşık 500 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunduğu ifade edilen Chartwheel Galaksisi'nin bir araba tekerleğine benzeyen görünümünün biri sarmal diğeri daha küçük iki galaksinin yüksek hızlı çarpışması şeklinde oluştuğu aktarıldı.

NASA ve ESA tarafından yapılan ortak açıklamada, çarpışmanın en çok galaksinin şeklini ve yapısını etkilediği aktarılarak, parlak bir iç halka ve onu çevreleyen renkli bir halkanın çarpışmasıyla oluşan Chartwheel Galaksisi'nin çarpışmanın merkezinden dışarı doğru genişlediği ifade edildi.

440 MİLYON YILDIR GENİŞLİYOR

Açıklamada, parlak halkanın yüksek miktarda sıcak toz içerdiği ve diğer genç yıldız kümelerine ev sahipliği yaptığı belirtilirken, dış halkanın ise yaklaşık 440 milyon yıldır genişlediği aktarıldı. Dış halkanın genişledikçe gaza dönüşerek yeni yıldızların oluşumunu tetiklediği ifade edildi.

Açıklamada, Hubble Uzay Teleskobu da dahil olmak üzere diğer teleskoplar tarafından daha önce Cartwheel Galaksisi'nin incelediğini ancak galaksinin görüşü engelleyen toz miktarı nedeniyle yeterince gizemi ortaya çıkaramadığını belirtilerek, James Webb Teleskobu'nun ise kızılötesi ışığı algılama yeteneğiyle, şimdi Carwheel Galaksisi'ndeki yıldız oluşumu ve merkezindeki kara delikle ilgili yeni bilgileri ortaya çıkardığı aktarıldı.

Cartwheel Galaksisi için gözlemlerin hala "çok geçici bir aşamada" olduğu belirtilen açıklamada, "James Webb, bize Cartwheel'in şu anki durumunun bir anlık görüntüsünü verirken, aynı zamanda bu galaksiye geçmişte ne olduğu ve gelecekte nasıl gelişeceği hakkında fikir veriyor" denildi.

EVRENDE KAÇ GALAKSİ VAR?

SAMANYOLU KOMŞUSUNDAN KÜÇÜK GALAKSİLER 'ÇALMIŞ'

YORUMLAR
500
James Webb Uzay Teleskobu, yeni bir galaksi görseli paylaştı! James Webb Uzay Teleskobu, yeni bir galaksi görseli paylaştı! James Webb Teleskobu Cartwheel Galaksisi'ni görüntüledi James Webb Teleskobu Cartwheel Galaksisi'ni görüntüledi
Kaynak: Space Mag Türkiye

James Webb, NASA, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Jw Teleskobundan Yeni Renkli Foto: Cartwheel Galaksisi - Son Dakika

Bu haber Space Mag Türkiye tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Space Mag Türkiye tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Space Mag Türkiye kurumudur.

Son Dakika
12:49 Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu! Yüzde 25'i aşamayacak
12:36 Uğur Dündar'dan Fenerbahçelilere forvet müjdesi: Çok az kaldı
12:24 Tayvan'a ziyareti Çin'le krize neden olan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ülkeden ayrıldı
12:18 Sinan Oğan'dan adaylık şartı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip mi olacak?
11:58 Fenerbahçe'de yeniden Sörloth sesleri yükselmeye başladı
11:48 Trabzonspor'a kötü haber! Marek Hamsik sahalardan haftalarca uzak kalacak
11:50 Nehirde yüzen adamın dünyanın en büyük altın parçalarından birini bulması üzerine ekipler bölgeye akın etti
11:37 Kılıçdaroğlu'ndan tartışılan KPSS soruları hakkında açıklama: Sarayın kendi şaibesini çözme şovuna sadece gülüyorum
11:34 Çin ve ABD arasındaki Tayvan krizi altın fiyatlarının yükselmesine yol açtı
11:33 Kabe'nin etrafındaki bariyerler yıllar sonra kaldırıldı! Müslümanlar yeniden Kabe'ye dokunma imkanı buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 13:20:15. #1.12#
SON DAKİKA: Jw Teleskobundan Yeni Renkli Foto: Cartwheel Galaksisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement