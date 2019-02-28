Son Dakika Haberleri: Jyrki Katainen, Gazetecilerin Sorularını Yanıtladı

Jyrki Katainen, Gazetecilerin Sorularını Yanıtladı

1 saat önce

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen, AB-Türkiye Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen, AB-Türkiye Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 02:13 Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Jyrki Katainen, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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