Jyrki Katainen, Gazetecilerin Sorularını Yanıtladı
1 saat önce
AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen, AB-Türkiye Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen, AB-Türkiye Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 02:13 Kaynak: AA
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