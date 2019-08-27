Son Dakika Haberleri: K-12 Filmi
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K-12 Filmi

16 dakika önce

12 filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. K-12 filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Genç bir kız olan Cry Baby, oldukça rahatsız edici olan bir yatılı okula gönderilir. Öğrencilerin zihinleri, okul yönetimi tarafından kontrol altında tutulmaktadır. Güçlü ve hassas bir kız olan Cry, okuldaki öğrencilerin zorbalıklarına maruz kalır. Okulda zor zamanlar geçiren Cry’ın bu süreçteki en büyük destekçileri her zaman yanında olan arkadaşları olur. Okuldaki bu baskıcı ortama son vermek isteyen Cry, tanıştığı sihirli dostlarının da yardımıyla zorlu bir mücadeleye girişir.

Yönetmen: Melanie Martinez

Senaryo: Melanie Martinez

Oyuncular: Melanie Martinez, Emma Harvey, Zión Moreno, Megan Gage, Zinnett Hendrix, Jesy McKinney, Marsalis Steven Wilson, Maggie Budzyna, Quei Tann, Vilmos Heim, Scott Alexander Young, Anne Wittman, Genesis Ilada, Natalia Toth, Kate O'Donnell, Samantha Lepre, Kendy Cruz, Ngo Quoc Huy

Filmin Türü: Müzikal

Orijinal Adı: K-12

Yapımcı Firma: Bir Film

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 96 dk.

Dağıtıcı Firma: Bir Film

Vizyon Tarihi: 06.09.2019


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Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 03:54 Kaynak: InterSinema.com
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