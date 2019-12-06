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K. Kore'den sağlık turizmi hamlesi

6 saat önce

Kuzey Kore iktidar partisinin gazetesi Rodong Sinmun ülkenin sağlık turizmine yatırım yapacağını duyurdu.

K. Kore'den sağlık turizmi hamlesi, System.String[]
Kuzey Kore iktidar partisinin gazetesi Rodong Sinmun ülkenin sağlık turizmine yatırım yapacağını duyurdu.

Gazetede yer alan habere göre, kurulan Tedavi Turizmi firması hükümetle birlikte çalışarak devlet hastanelerinde katarakt tedavisi, tümör tedavileri ve benzeri cerrahi prosedürlerde turistleri yönlendirecek.

Haberde ayrıca çeşitli termal ve istirahat tesisleri ilgili hizmetlerin de kurulan şirket tarafından yürütüleceği belirtildi.


- İstanbul
Kuzey Kore, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 03:43 Kaynak: DHA
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