'K-Kültür Gecesi' etkinliği tüm davetlileri büyüledi - Son Dakika

Geleneksel ve modern yaşamın bir arada en güzel şekliyle yaşandığı ülkelerin başında gelen Güney Kore son yıllarda Uzak Doğu'nun en popüler ülkelerinden biri. Güney Kore, doğal güzellikleri, mimarisi, tarihi zenginliği benzersiz kültürü kadar 21. yüzyılın başlarında yükselen TV dizisi ile film ( Squid Game ve Parazit gibi) ve müzik gruplarını (BTS gibi)kapsayan Kore Dalgası (Hallyu) ile aynı zamanda eğlence dolu farklı bir dünyanın da kapılarını aralıyor ve Kore kültürüne olan ilgiyi de artırıyor.

Güney Kore İstanbul Konsolosluğu, Kore Turizm Organizasyonu (KTO) ve K-Foundation, İstanbul Grand Pera Performance Hall Emek Sahnesi'nde 'K-Kültür Gecesi' etkinliği düzenledi.

Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Sungkyu Woo'nun ev sahipliğini yaptığı ve iş, siyaset ile uluslararası diplomasi dünyasından birçok seçkin konuğun davetli olduğu 'K-Kültür Gecesi'nde konuklara eşsiz bir geleneksel Kore kültür deneyimi yaşatıldı.

Geleneksel müziği, dansı ve kıyafetleriyle Kore'nin eşsiz kültürüne bir yolculuk...

Güney Kore'den Türkiye'ye gelen müzik grubu Basic Plus Creation, Koreli müzisyenler Yesuel Choi ve Yeonhee Yoo gecenin özel konukları olarak etkinlikte sahne aldılar. Davette, Kore'nin geleneksel halk müziği olan ve Korelilerin duygularını paylaştıkları Minyo'nun en güzel örnekleri performe edildi.Küçük ve büyük gong, kum saati şeklindeki davul ve büyük davul olmak üzere 4 farklı vurmalı müzik aletinin yer aldığı Salmunori performansı ile geleneksel yelpaze dansı gösterisi de yine davetliler tarafından büyük bir ilgiyle izlendi.

Gecenin ilgili gören bir diğer gösterisi ise, Koreli Tasarımcı Sunyoung Lee'nin hazırladığı 'Hanbok Defilesi' oldu. Güney Kore'nin geleneksel kıyafeti olan ve sade çizgileri kadar canlı renkleriyle de dikkat çeken Hanbok defilesinde, aralarında Saray, Wonsam Halk, Hangul, Fusion veBatı Tarzı Hanbok'ların da bulunduğu farklı Hanbok'lar Koreli ve Türk modeller tarafından sergilendi.

Soyoung Park: 'Kore ve Türkiye arasında kültür köprüsü olmayı sürdüreceğiz'

Kore'yi sahip olduğu farklı birçok yönüyle ele alarak, dünyadaki tanıtımını yapan Kore Turizm Organizasyonu'nun (KTO) İstanbul Ofisi Direktörü Soyoung Park, "Kore ve Türkiye arasındaki turizm ilişkilerini güçlendirmek üzere İstanbul Başkonsolosluğu bünyesinde 2012'den beri faaliyet gösteriyoruz. Kardeş Ülke olarak konumlandırılan Türkiye ile Kore arasındaki köklü diplomatik ve kültürel bağlar; bu bağların geliştirilip güçlendirilmesi ise bizler için her zaman en öncelikli konu. Bu kapsamda İstanbul Başkonsolosluğumuzun düzenlediği bu çok özel geceye destek vermiş olmaktan dolayı çok mutluyuz. Geleneksel müzik ve dans gösterilerinin yanı sıra, Kore denenince akla ilk gelen geleneksel kıyafetimiz Hanbok'un en şık örneklerinin sergilendiği defileyle tüm konuklarımıza eşsiz bir Kore kültür deneyimi yaşattığımızı düşünüyorum. Kore kültürüne olan bu ilginin gelecekte de devam etmesi ise en büyük dileğimiz.KTO İstanbul Ofisi olarak hem kendi çalışmalarımız hem de destek vereceğimiz farklı etkinliklerle, Kore ve Türkiye arasındaki bağları güçlendirmeye devam edeceğiz." sözleriylebu özel gecenin kısa bir değerlendirmesini yaptı.