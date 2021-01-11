K-Pop Başarısının Arkasındaki Formül Ne? - Son Dakika

Bir zamanlar Batılı grupların tekelinde olan pop dünyasının zirvesinde artık Koreli gruplar var. BTS, EXO, Blackpink, Big Bang, GOT7, RedVelvet, TXT, K-pop olarak bilinen Kore pop gruplarından sadece birkaç tanesi. Dünyanın dört bir yanında ve Türkiye'de de milyonlarca hayranları var