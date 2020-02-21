Son Dakika › Dünya › K-pop grubu BTS yeni albümüne 4 milyon ön sipariş alarak rekor kırdı - Son Dakika Dünya
K-pop grubu BTS yeni albümüne 4 milyon ön sipariş alarak rekor kırdı
11 dakika önce
Güney Koreli müzik grubu BTS'nin son albümü "Map of the Soul: 7" henüz yayınlamadan 4 milyon ön sipariş alarak yeni bir rekora imza attı. K-pop (Kore pop müziği) tarzı müzik yapan grup yine bir ilke imza atarak albümlerinin çıkış parçası ON'u popüler akıllı telefon uygulaması TikTok'ta yayınladı
Güney Koreli müzik grubu BTS'nin son albümü "Map of the Soul: 7" henüz yayınlamadan 4 milyon ön sipariş alarak yeni bir rekora imza attı. K-pop (Kore pop müziği) tarzı müzik yapan grup yine bir ilke imza atarak albümlerinin çıkış parçası ON'u popüler akıllı telefon uygulaması TikTok üzerinden yayınladı.
ON şarkısının 30 saniyelik bir bölümüne yer veren grubun bu videosu, sosyal medyada viral olarak birkaç saat içerisinde 33 binin üzerinde paylaşıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:07
Son Dakika Minik Meryem, Atatürk posteri önünde "Ne olur buraya gel" diyerek ağladı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün saat 18.00'de Vladimir Putin ile görüşeceğiz Eve hapsolan Çinliler, kağıt paraları uçak yapıp pencereden atıyor Rusya'dan gerilimi tırmandıracak çıkış: İdlib'den Türkiye'ye göç iddiası asılsız