K-pop grubu BTS yeni albümüne 4 milyon ön sipariş alarak rekor kırdı - Son Dakika
Son Dakika Dünya K-pop grubu BTS yeni albümüne 4 milyon ön sipariş alarak rekor kırdı - Son Dakika Dünya

K-pop grubu BTS yeni albümüne 4 milyon ön sipariş alarak rekor kırdı

11 dakika önce

Güney Koreli müzik grubu BTS'nin son albümü "Map of the Soul: 7" henüz yayınlamadan 4 milyon ön sipariş alarak yeni bir rekora imza attı. K-pop (Kore pop müziği) tarzı müzik yapan grup yine bir ilke imza atarak albümlerinin çıkış parçası ON'u popüler akıllı telefon uygulaması TikTok'ta yayınladı

K-pop grubu BTS yeni albümüne 4 milyon ön sipariş alarak rekor kırdı, System.String[]

Güney Koreli müzik grubu BTS'nin son albümü "Map of the Soul: 7" henüz yayınlamadan 4 milyon ön sipariş alarak yeni bir rekora imza attı. K-pop (Kore pop müziği) tarzı müzik yapan grup yine bir ilke imza atarak albümlerinin çıkış parçası ON'u popüler akıllı telefon uygulaması TikTok üzerinden yayınladı.


ON şarkısının 30 saniyelik bir bölümüne yer veren grubun bu videosu, sosyal medyada viral olarak birkaç saat içerisinde 33 binin üzerinde paylaşıldı.

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Kore, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:07 
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