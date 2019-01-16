Son Dakika Haberleri: K-Pop'un Yıldızı Momoland Dubai'de Müzik Rüzgarı Estirdi

K-Pop'un Yıldızı Momoland Dubai'de Müzik Rüzgarı Estirdi

1 saat önce

Bboom Bboom şarkısı 100 milyonun üzerinde kez izlenen Momoland K-Pop kültürünün en önemli temsilcilerinden. K-Pop kültürü dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Dubai'li gençler arasında da hızla yayılıyor.

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Bboom Bboom şarkısı 100 milyonun üzerinde kez izlenen Momoland K-Pop kültürünün en önemli temsilcilerinden. K-Pop kültürü dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Dubai'li gençler arasında da hızla yayılıyor.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:28 

Dubai, Dünya
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