Son Dakika Haberleri: K-pop yıldızı Jung Joon-Young'a 'tecavüz'den 6 yıl hapis cezası
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K-pop yıldızı Jung Joon-Young'a 'tecavüz'den 6 yıl hapis cezası

6 saat önce

Güney Kore'de bir mahkeme, K-pop müzik grubu üyesi Jung Joon-Young'u, 'alkollü olduğu gerekçesiyle kendisine karşı direnemeyen kadınla yasa dışı cinsel ilişkiden' ötürü altı yıl hapis cezasına çarptırdı

K-pop yıldızı Jung Joon-Young'a 'tecavüz'den 6 yıl hapis cezası, System.String[]

Güney Kore'de mahkeme, K-pop müzik grubu üyesini, 'alkollü olduğu gerekçesiyle kendisine karşı direnemeyen bir kadınla yasa dışı cinsel ilişkiden' ötürü altı yıl hapis cezasına çarptırdı.


Seul Bölge Mahkemesi'nde görülen davada mart ayında gözaltına alınan grup üyelerinden 30 yaşındaki şarkıcı ve söz yazarı Jung Joon Young'un 6 yıl ve FT Island müzik grubunun eski üyesi Choi Jong Hoon'un da tecavüzden 5 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

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Güney Kore, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 11:28 
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