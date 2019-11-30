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K-pop yıldızı Jung Joon-Young'a 'tecavüz'den 6 yıl hapis cezası
6 saat önce
Güney Kore'de bir mahkeme, K-pop müzik grubu üyesi Jung Joon-Young'u, 'alkollü olduğu gerekçesiyle kendisine karşı direnemeyen kadınla yasa dışı cinsel ilişkiden' ötürü altı yıl hapis cezasına çarptırdı
Güney Kore'de mahkeme, K-pop müzik grubu üyesini, 'alkollü olduğu gerekçesiyle kendisine karşı direnemeyen bir kadınla yasa dışı cinsel ilişkiden' ötürü altı yıl hapis cezasına çarptırdı.
Seul Bölge Mahkemesi'nde görülen davada mart ayında gözaltına alınan grup üyelerinden 30 yaşındaki şarkıcı ve söz yazarı Jung Joon Young'un 6 yıl ve FT Island müzik grubunun eski üyesi Choi Jong Hoon'un da tecavüzden 5 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 11:28
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