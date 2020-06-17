K Pop yıldızı Yohan 28 yaşında hayatını kaybetti

Top Secret adıyla bilinen Güney Koreli müzik grubu TST'nin üyesi Yohan 28 yaşında öldü. Gerçek adı Kim Jeong-hwan olan şarkıcının ölüm nedeni henüz açıklanmadı.



Daily Mail gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre Sinchon'daki Severance Hastanesi'ne kaldırılan şarkıcı 18 Haziran'da düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak.



İlk olarak 2015 yılında NOM grubuyla çıkış yapan Yohan, 2017'de TST (Top Secret) grubuna geçti. Grubun dördüncü single albümü Countdown, ocak ayında çıktı.



Gerçek adı Kim Jeong-hwan olar genç şarkıcının 16 Haziran'da şu anda açıklanmadan bir nedenle hayatını yitirdiği haberi Kore gazetelerinde yer aldı.



Genç şarkıcının ölümü müzik piyasasında şok etkisi yarattı.