K vitamini eksikliği koronavirüs hastalarında ani ölüme neden oluyor - Son Dakika

K vitamini eksikliği koronavirüs hastalarında ani ölüme neden oluyor

29.01.2021 22:31
K vitamini eksikliği koronavirüs hastalarında ani ölüme neden oluyor, System.String[]

Hollanda ve Belçikalı bilim insanları tarafından yapılan araştırma, ciddi akciğer hasarına yol açan K vitamini eksikliğinin, koronavirüs hastalarında ani ölüme neden olduğunu ortaya koydu.

Hollanda ve Belçikalı bilim insanları, koronavirüsle mücadele kapsamında önemli bir araştırmaya imza attı. Yapılan araştırmada, K vitamininin eksikliğinin yeni tip koronavirüste çeşitli komplikasyonlara yol açabileceğine ve ani ölüme neden olabileceğine vurgu yapıldı.

KAN DOLAŞIMINI BOZUYOR

Araştırmada, elastik lifleri tahribattan koruyan MGP proteininin aktivitesinden sorumlu olan K vitamini eksikliğinin, Kovid-19'da ciddi akciğer hasarına yol açan önemli faktörlerden biri olduğu belirtildi. Eksikliğin, vasküler esnekliğin azalmasına neden olan komplikasyonlara yol açabileceği kaydedilen araştırmaya göre, vücudun hasarı iyileştirmek için kan pıhtıları oluşturduğu, bu durumun da kan dolaşımının bozulmasına ve hatta ani ölüme neden olduğu ortaya koyuldu.

K VİTAMİNİ BESİNLERDEN ELDE EDİLEBİLİR

Kan damarlarının iç yüzeyini kaplayan hücrelerde sentezlenen ve kan pıhtılaşma sistemini baskılayan protein S'yi aktive eden K vitamini, yağlı peynir, süt ve tereyağının yanı sıra yeşil sebzelerden elde edilebilir.

K vitamini eksikliği koronavirüs hastalarında ani ölüme neden oluyor

Hollanda, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık K vitamini eksikliği koronavirüs hastalarında ani ölüme neden oluyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Aile içi kavga ölümle bitti! Oğlunu bıçaklayarak yaralayan baba intihar etti Fatih Terim, İrfan Can transferinde topu yönetime attı: Geri çekilmemeliyiz İstifanın ardından CHP'de kılıçlar çekildi! Özel'in "Saray operasyonu" sözlerine Çelebi'den sert yanıt: Menemen'i kim sattı? Suç örgütüne yapılan baskında ünlü aktör Sylvester Stallone adına düzenlenmiş pasaport bulundu Oğlunun doğum günü partisinde yakalandı, polislere 1 yat ve 500 bin TL rüşvet teklif etti Rıdvan Dilmen, Aykut Kocaman'ın yeni adresini duyurdu: Başakşehir'in yeni teknik direktörü olacak Son Dakika: Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine soruşturma başlatıldı Fenomen gelin Hanife Gürdal ayrılık haberini küfürlü sözlerle açıkladı
Saint Etienne, Beşiktaşlı Cyle Larin'i transfer etmek istiyor Saint Etienne, Beşiktaşlı Cyle Larin'i transfer etmek istiyor         
22:51
Ekrem İmamoğlu, 3 vekilin CHP'den istifasını yorumladı: Milyonlarca insana hakaret Ekrem İmamoğlu, 3 vekilin CHP'den istifasını yorumladı: Milyonlarca insana hakaret         
22:16
Diagne'den Galatasaray'a veda: Her zaman kalbindesiniz Diagne'den Galatasaray'a veda: Her zaman kalbindesiniz         
21:31
Korsan saldırısına uğrayan denizciler Türkiye'ye getiriliyor Korsan saldırısına uğrayan denizciler Türkiye'ye getiriliyor         
21:09
Onyekuru kameraların azizliğine uğradı! Yıldız ismin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu Onyekuru kameraların azizliğine uğradı! Yıldız ismin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu         
20:35
Son Dakika: Türkiye'de mutasyonlu koronavirüs 17 kente sıçradı, vaka sayısı 128'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de mutasyonlu koronavirüs 17 kente sıçradı, vaka sayısı 128'e yükseldi         
20:23
Bartın'da batan geminin dalgalarda kırılma görüntüleri ortaya çıktı Bartın'da batan geminin dalgalarda kırılma görüntüleri ortaya çıktı         
19:54
Son Dakika: Türkiye'de 29 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 131 kişi vefat etti, 6 bin 912 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 29 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 131 kişi vefat etti, 6 bin 912 yeni vaka tespit edildi         
19:27
Neslihan Atagül'ün sağlık durumu iyiye gidiyor Neslihan Atagül'ün sağlık durumu iyiye gidiyor         
17:03
Son Dakika: AK Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı canlı yayında istifa etti Son Dakika: AK Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı canlı yayında istifa etti         
16:47
FOX TV'nin çiftçilerle ilgili haberi gündem yarattı! A Haber yalanladı, İletişim Başkanı Altun tepki gösterdi: Ayıptır FOX TV'nin çiftçilerle ilgili haberi gündem yarattı! A Haber yalanladı, İletişim Başkanı Altun tepki gösterdi: Ayıptır         
15:49
Ülkücülerin sembol ismi Aşık Sefai'den yıllar sonra gelen Ahmet Kaya itirafı: O gece beni aradı Ülkücülerin sembol ismi Aşık Sefai'den yıllar sonra gelen Ahmet Kaya itirafı: O gece beni aradı         
15:12
İBB Sözcüsü Murat Ongun, verdiği yanıtla metro paylaşımı yapan Demet Akalın'ı rezil etti İBB Sözcüsü Murat Ongun, verdiği yanıtla metro paylaşımı yapan Demet Akalın'ı rezil etti         
12:44
Kaddafi'nin gelini sığındığı ülkede cipi yayaların üzerine sürdü: 1 ölü, 4 yaralı Kaddafi'nin gelini sığındığı ülkede cipi yayaların üzerine sürdü: 1 ölü, 4 yaralı         
11:38
Son 4 yıldır böylesi görülmedi! İkinci el araç satışları da otomobil fiyatları da rekor düşüş yaşıyor Son 4 yıldır böylesi görülmedi! İkinci el araç satışları da otomobil fiyatları da rekor düşüş yaşıyor         
11:27
Karıştığı kazada bir kadının ölümüne yol açan belediye başkanı tutuklandı Karıştığı kazada bir kadının ölümüne yol açan belediye başkanı tutuklandı         
09:24
"Instagram'ı kapatıp gidiyorum" diyen Deniz Akkaya çırılçıplak pozunu paylaştı         
08:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2021 22:58:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: K vitamini eksikliği koronavirüs hastalarında ani ölüme neden oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei