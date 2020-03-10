K9 köpekleri, itaat ve doğa arama sınavlarıyla test edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel K9 köpekleri, itaat ve doğa arama sınavlarıyla test edildi - Son Dakika

K9 köpekleri, itaat ve doğa arama sınavlarıyla test edildi

6 saat önce

ARAMA Kurtarma Derneği (AKUT) İzmir ekibi, Uluslararası Arama Kurtarma Köpekleri Organizasyonu (IRO) ile birlikte, 'Arama Köpekleri Doğa Arama Uluslararası Sınavı'nı gerçekleştirdi.

K9 köpekleri, itaat ve doğa arama sınavlarıyla test edildi, System.String[]
ARAMA Kurtarma Derneği (AKUT) İzmir ekibi, Uluslararası Arama Kurtarma Köpekleri Organizasyonu (IRO) ile birlikte, 'Arama Köpekleri Doğa Arama Uluslararası Sınavı'nı gerçekleştirdi. Güzelbahçe Spor Kulübü Futbol Sahası'nda Hollanda'dan gelen hakem eşliğinde yapılan itaat sınavında, sahaya kurulan parkurlarda, K9 köpeklerinin çevikliği, sese duyarlılığı, sahibiyle ilişkileri test edildi.

AKUT İzmir ekibi, Uluslararası Arama Kurtarma Köpekleri Organizasyonu (IRO) ile birlikte 6- 8 Mart'ta 'Arama Köpekleri Doğa Arama Uluslararası Sınavı'nı A ve B seviyelerinde gerçekleştirdi. Üç gün boyunca, 18 K9 köpeği Urla'da doğada arama sınavına, Güzelbahçe Spor Kulübü Futbol Sahası'nda ise itaat sınavına girdi. İtaat sınavı için hazırlanan farklı parkurlarda, uzun süre sınavlar için hazırlanan köpeklerin çevikliği, kendine hakim olması, sahibiyle ilişkisi, yüksekten korkmamaları, sese karşı duyarlılıkları test edildi. Romanya ve Hollanda'dan gelen IRO'ya bağlı hakemlerle düzenlenen sınavlarda, köpekler disiplinli bir şekilde kontrol ediliyor. Sınavlarda başarılı olan köpekler, belgelerini alarak uluslararası düzeyde yapılan arama kurtarma çalışmalarına katılma hakkı kazanıyor. Organizasyonda bahseden AKUT İzmir Ekip Lideri Ramazan Ergut, "Derneğimizin K9 bölümündeki köpeklerinin hepsi gerek ülke içi, gerek uluslararası sınavları geçip akredite olması sonucunda bizlerle beraber operasyonlara çıkabiliyorlar. Sınavlar iyi geçiyor, derneğimizin sınavlardaki başarıları bizi mutlu ediyor. 'Arama acil bir durumdur' diyoruz her zaman, köpeklerimiz de arama alanlarını hızlı bir şekilde arayıp bize çok hızlı dönüş yapabiliyor" dedi.

'HER YIL YAKLAŞIK 10 KÖPEK BAŞARILI OLUYOR'

Türkiye'de bu sınavı sadece AKUT'un yaptığını söyleyen İzmir K9 Sorumlusu Ersel Yıldırım, "Her yıl 18-20 arasında katılımcı köpek oluyor. Bu sınavları geçme oranları biraz düşük. 10 civarında köpek başarılı oluyor. İtaat sınavında, köpekle sahibinin ilişkisi, köpekle kurduğu güven bağı, köpeklerin çeviklik becerileri, sese karşı duyarlılığı, silah sesinden korkmaması, diğer köpeklere karşı uyumluluğu ve insanlara karşı olan sosyalliği test ediliyor. Parkurlar çeviklik ve itaat olarak ikiye ayrılıyor. Çeviklik parkurunda köpeklerin çevikliği, kendine hakim olması, salıncaktan korkup korkmadığı test ediliyor. Yüksek zeminden de korkmamaları gerekiyor. Ufak bir molozumuz var, enkazda ya da doğal ortamdaki değişik zeminlere verdiği tepkilere bakıyoruz. İtaat parkurunda ise, köpekle sahibinin yan yana uzun süre yürüyebilmesi, sahibinin sözünü dinlemesi, onu beklemesi test ediliyor. Operasyonlarda bazen köpeğinizi bekletip dinlendirmek zorunda kalıyorsunuz, siz o anda kazazedeye destek olmak zorundasınız. Köpek gerektiğinde yatıp beklemeli" dedi.

'SADECE KÖPEKLER ENKAZ ALTINDA KALAN KİŞİLERİ BULABİLİR'

Hollanda'dan gelen Gönüllü IRO Hakemi Resi Gerritsen ise, "İki günlük bir organizasyonun içerisindeyiz. A ve B seviyesindeki köpeklerin sınavlarını yapıyoruz. Bu organizasyonlar çok önemli, çünkü şu anda köpekler gibi işlev gösteren herhangi bir makine veya ekipman yok. Herhangi bir makine enkaz altında kalan canlı insanları bulamaz, sadece köpekler bunu yapabilir. Enkaz altında kalan ya da doğada kaybolan kişilerin bulunmasının en hızlı ve en etkili yolu arama kurtarma köpeklerini kullanmak. IRO bu sınavlarla köpeklere bir standart getiriyor. Dünyanın neresinde olursa olsun, bir arama kurtarma köpeğinin kimliğine baktığınızda köpeğin seviyesini ve yeterliliklerini görebiliyorsunuz" dedi.


- İzmir
Hollanda, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 08:28 Kaynak: DHA
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