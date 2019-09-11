Son Dakika Haberleri: KA.DER'den belediyelere entegre ve kapsayıcı rehber
Son Dakika Güncel Haber

KA.DER'den belediyelere entegre ve kapsayıcı rehber

53 dakika önce

Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER), Argüden Yönetişim Akademisi işbirliğiyle belediyelerde sosyal politika ve hizmetler için 'Entegre ve Kapsayıcı Stratejik Plan Hazırlama Rehberi' oluşturdu.

KA.DER'den belediyelere entegre ve kapsayıcı rehber, System.String[]

Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER), Argüden Yönetişim Akademisi işbirliğiyle belediyelerde sosyal politika ve hizmetler için 'Entegre ve Kapsayıcı Stratejik Plan Hazırlama Rehberi' oluşturdu. Hazırlanan rehber Çiğli'de tanıtılacak.


Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) ve Argüden Yönetişim Akademisi tarafından hazırlanan stratejik hazırlama rehberi, belediyelerin en üst düzey politik belgesi olan stratejik planlarının mevzuata, iyi yönetişim ilkelerine, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uyumlu olarak kadın, çocuk, engelli ve yaşlıları kapsayıcı bir şekilde oluşturulmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Hazırlanan entegre ve kapsayıcı rehber 13 Eylül Cuma günü Çiğli Belediyesi konferans salonunda düzenlenen toplantıyla tanıtılacak. Yerel yönetimlerin 5 yıllık politikalarını ve yol haritalarını bu belgeler ortaya koyuyor ve özellikle kadın seçmenlerine, nasıl bir belediyecilik yapacakları konusunda fikir veriyor.


"Belediyeler için Entegre ve Kapsayıcı Stratejik Plan Hazırlama Rehberi"nin internet üzerinden de vatandaşların erişimine açılması ve Türkiye genelinde tüm belediyelere gönderilmesi planlanıyor. - İZMİR

Çiğli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aikido, 3 günlük eğitimle kadınlara kendini savunmayı öğretiyor
İstanbul'da, 57 yaşındaki kadın cinayete kurban gitti! Şüpheli olarak oğlu aranıyor Oğlu yemeği beğenmeyince kendini balkondan aşağı attı Alex Morgan'dan Ronaldo için şok sözler: Gerçek yüzünü kimse bilmiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 13:30:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KA.DER'den belediyelere entegre ve kapsayıcı rehber
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]