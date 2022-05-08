Kaabo Wolf Warrior X elektrikli scooter inceleme! - Son Dakika
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Kaabo Wolf Warrior X elektrikli scooter inceleme!

08.05.2022 10:26
Kaabo Wolf Warrior X elektrikli scooter inceleme!

Beklentilerin üstünde performans ve konfor sunan Kaboo Wolf Warrior X scooter inceleme videosu ile karşınızdayız.

İster şehir içinde ister arazide beklentilerin üstünde performans ve konfor sunan Kaboo Wolf Warrior X scooter inceleme videosu ile karşınızdayız.

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Kaabo Wolf Warrior X elektrikli scooter inceleme!

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Wolf Warrior X, çift motorundan gelen 2.200W (Max. 3.900W) güç ve 70KM menzil özelliği ile türünün en ekstrem modellerinden biri.

Standart donanım olarak sunduğu delici farları, stop ve sinyalleri, havalı kornası ile eksiksiz bir elektrikli scooter olan Wolf Warrior X, akıllı telefon uygulaması üzerinden kullanıcıların tercihlerine göre ayarlayabildiği LED aydınlatmaları ile güzel bir kullanım deneyimi sunuyor.

Sıra dışı tasarımını güçlendirilmiş alüminyum gövdesi ile birleştiren Wolf Warrior X, çift gidonu ve türünün en özel süspansiyon sistemi ile kullanıcılarına sadece performans değil son derece konforlu bir sürüş imkanı sağlıyor.

Kaabo Wolf Warrior X elektrikli scooter teknik özellikleri

Güç: 2.200W (Max 3.900W)

Lastikler: 10¨ x 3¨

Frenler: Ön/ arka hidrolik

Ağırlık: 33.8 KG

Hız (limit): 70 Kmh (25 Kmh)

Menzil: 70 KM

Maksimum yük: 120 KG

Şarj süresi: 11 saat

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Türk Kahvesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Shiftdelete

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