Kaabo Wolf Warrior X elektrikli scooter inceleme! - Son Dakika

İster şehir içinde ister arazide beklentilerin üstünde performans ve konfor sunan Kaboo Wolf Warrior X scooter inceleme videosu ile karşınızdayız.

Karaca Hatır Barista Cappucino ve Türk Kahvesi makinesi inceleme!

Kaabo Wolf Warrior X elektrikli scooter inceleme!

Kaabo Wolf Warrior X satın almak için buraya tıklayın

Wolf Warrior X, çift motorundan gelen 2.200W (Max. 3.900W) güç ve 70KM menzil özelliği ile türünün en ekstrem modellerinden biri.

Standart donanım olarak sunduğu delici farları, stop ve sinyalleri, havalı kornası ile eksiksiz bir elektrikli scooter olan Wolf Warrior X, akıllı telefon uygulaması üzerinden kullanıcıların tercihlerine göre ayarlayabildiği LED aydınlatmaları ile güzel bir kullanım deneyimi sunuyor.

Sıra dışı tasarımını güçlendirilmiş alüminyum gövdesi ile birleştiren Wolf Warrior X, çift gidonu ve türünün en özel süspansiyon sistemi ile kullanıcılarına sadece performans değil son derece konforlu bir sürüş imkanı sağlıyor.

Kaabo Wolf Warrior X elektrikli scooter teknik özellikleri

Güç: 2.200W (Max 3.900W)

Lastikler: 10¨ x 3¨

Frenler: Ön/ arka hidrolik

Ağırlık: 33.8 KG

Hız (limit): 70 Kmh (25 Kmh)

Menzil: 70 KM

Maksimum yük: 120 KG

Şarj süresi: 11 saat