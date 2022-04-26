Kaadokya'da mahsur kalan turist kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kaadokya'da mahsur kalan turist kurtarıldı

26.04.2022 09:45
Kaadokya'da mahsur kalan turist kurtarıldı

Nevşehir'de yürüyüş yaparken düşen turist, ekiplerce mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

Nevşehir'de yürüyüş yaparken düşen turist, ekiplerce mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre Avanos Çavuşin Köyü yürüyüş yolu güzergahında bulunan Ayvalı Kilisesi civarında Güney Koreli bir turist düşerek mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sebk edildi. Ekiplerce yapılan çalışmada turist mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

Güney Koreli turistin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - NEVŞEHİR

Kaadokya'da mahsur kalan turist kurtarıldı
Kaadokya'da mahsur kalan turist kurtarıldı
Kaadokya'da mahsur kalan turist kurtarıldı
Kaadokya'da mahsur kalan turist kurtarıldı

YORUMLAR
500
Pakistanlı gaspçılar, 4 Nepalli turisti Taksim Meydanı'nda satırla kaçırdı: 10 bin euro fidye için kaçırılan turistler böyle kurtarıldı Pakistanlı gaspçılar, 4 Nepalli turisti Taksim Meydanı'nda satırla kaçırdı: 10 bin euro fidye için kaçırılan turistler böyle kurtarıldı Son dakika haber! Taksim Meydanı'ndan kaçırılan 4 Nepalli turist operasyonla kurtarıldı Son dakika haber! Taksim Meydanı'ndan kaçırılan 4 Nepalli turist operasyonla kurtarıldı

Nevşehir, turist, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaadokya'da mahsur kalan turist kurtarıldı - Son Dakika


Son Dakika
09:40 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan "vebal"açıklaması! "Bize bakıp da Müslümanlıktan soğuma olursa bunun vebalini taşıyamayız"
01:22 2 kişinin öldüğü uçak kazasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alınmıştı! Hava yolu şirketinden açıklama: şeffaflıkla araştırıyoruz
09:29 Hakim dizisinde dün akşam neler yaşandı? Yasemin, Azem ile ilgili hangi bilgiye erişti?
09:21 Alaattin Çakıcı'nın danışmanı açıkladı: Ciddi anlamda rahatsız
09:11 Üç kuruş dizisinde dün akşam neler yaşandı? Efe, babasının bilgisayarında hangi bilgilere ulaştı?
09:10 Yıkılan havuz duvarı işçinin sonu oldu
09:04 Sadakatsiz dizisi ekranlara veda ediyor! Final tarihi belli oldu
08:54 Yasak Elma'da dün akşam neler yaşandı? Ekin, Doğan'ı köşeye sıkıştırmak için nasıl bir plan yaptı?
08:54 72 yaşındaki mimar Mücella Yapıcı Gezi davasından tutuklandı: Hapse giderken Ajda Pekkan'ın şarkısını söyledi
08:44 Pakistanlı gaspçılar, 4 Nepalli turisti Taksim Meydanı'nda satırla kaçırdı: 10 bin euro fidye için kaçırılan turistler böyle kurtarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 09:54:49. #1.12#
SON DAKİKA: Kaadokya'da mahsur kalan turist kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement