Son Dakika Haberleri: Kaag: "Çok derin bir tecrübe var"
Son Dakika Güncel Haber

Kaag: "Çok derin bir tecrübe var"

7 dakika önce

Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Sigrid Kaag, Türkiye-Hollanda Yuvarlak Masa Toplantısı'nda konuştu.

Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Sigrid Kaag, Türkiye-Hollanda Yuvarlak Masa Toplantısı'nda konuştu.

Kaag: Çok derin bir tecrübe var

Hollanda, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:09 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pazar tezgahlarında yerini alan ejder meyvesi, hem şekli hem de fiyatıyla şaşırtıyor
TESK Başkanı Palandöken'den İddaa çıkışı: Bayilerimizin kar oranları eski haline gelmeli Anayasa Mahkemesi, Wikipedia yasağını genel kurula sevk etti Süleyman Turan'ın tabutundaki pankart tepki çekti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 16:17:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaag: "Çok derin bir tecrübe var"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]