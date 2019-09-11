Kaag: "Çok derin bir tecrübe var"
7 dakika önce
Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Sigrid Kaag, Türkiye-Hollanda Yuvarlak Masa Toplantısı'nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:09 Kaynak: AA
Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Sigrid Kaag, Türkiye-Hollanda Yuvarlak Masa Toplantısı'nda konuştu.
Pazar tezgahlarında yerini alan ejder meyvesi, hem şekli hem de fiyatıyla şaşırtıyor TESK Başkanı Palandöken'den İddaa çıkışı: Bayilerimizin kar oranları eski haline gelmeli Anayasa Mahkemesi, Wikipedia yasağını genel kurula sevk etti Süleyman Turan'ın tabutundaki pankart tepki çekti