Kaan Ayhan'a Almanya'da büyük alkış

– Milli futbolcu Kaan Ayhan, katıldığı bir şov programında, "Tüm taraftarların desteği ile bu başarıları elde ediyoruz, aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacağımızı düşünüyorum. İyi bir takım olduk, aile gibi bir ortamımız var" dedi.Almanya'nın Essen şehrinde Beyazıt Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Beyaz Show gösterisinde sahneye davet edilen Milli oyuncu Kaan Ayhan, uzun süre seyircilerden alkış aldı.

KAAN'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Ünlü sanatçı Beyazıt Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Beyaz Show dün akşam Almanya'nın Essen şehrinde bulunan ünlü salon Grugahalle'de gerçekleştirildi.

Programda ?Beyazıt Öztürk, Almanya Bundesliga ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli oyuncu Kaan Ayhan'ı sahneye davet etti. Sahnede milli futbolcu Kaan Ayhan'a övgü dolu sözler söyleyen Öztürk, yıldız oyuncu Kaan Ayhan'ın Fransa maçlarında attığı iki golün görüntüsünü dev ekrandan seyirciye izletti.

Beyazıt Öztürk sahnede, "Kaan Ayhan, Almanya'da yetişmiş, milli formayı başarıyla taşıyan bir futbolcumuz. Özellikle Fransa'ya iki maçta attığı gollerle bizlere büyük gurur yaşattı" sözleriyle milli futbolcuya övgülerde bulundu. O esnada da salonda bulunan seyirciler milli futbolcuya alkışlarla cevap verdi.

AYHAN: ŞAMPİYONAYA KATILACAĞIZ

Milli Takım olarak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacaklarını ifade eden Kaan Ayhan, "Sizlerin ve tüm taraftarların desteği ile bu başarıları elde ediyoruz, aynı karalılıkla yolumuza devam edeceğiz. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacağımızı düşünüyorum. İyi bir takım olduk, aile gibi bir ortamımız var" diye konuştu.

Kaan Ayhan, Beyazıt Öztürk'e Andorra maçında giydiği formayı hediye ederken, milli oyuncu Öztürk'ün isteği üzerine imzaladığı bir topu da salonda bulunan seyircilere hediye olarak verdi.

Beyazıt Öztürk, Kaan Ayhan'ın hediye ettiği forma ile ilgili olarak ise, "Bu benim için çok değerli bir forma" ifadelerini kullandı.

- Essen