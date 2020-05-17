Kaan Ayhan, Bundesliga'da koronavirüs sonrası çıktığı ilk maçın nasıl geçtiğini anlattı

Almanya Bundesliga'da Fortuna Düsseldorf forması giyen milli futbolcu Kaan Ayhan, koronavirüs sonrası tekrar başlayan Bundesliga'da çıktığı ilk maçının ardından yaşadıklarını anlattı.

"KURALLAR BİRAZ FAZLA OLABİLİR"

NTV'ye konuşan Ayhan şunları söyledi: "Futbolcu arkadaşlarım da sanırım benim gibi düşünüyordur. Kurallar biraz fazla olabilir ama sonuçta kendi sağlığımız için, sevdiklerimizin sağlık durumu için yaptığımız bir şey. Onlar için kurallara uymaya çalışıyoruz. Çok kural var, bazıları gereksiz gelebilir bize ama ne için yaptığımız belli olduğundan en iyi şekilde uymaya çalışıyoruz.

"SAHADA TAMAMEN NORMAL BİR FUTBOL OYNANIYOR"

Antrenmanlar, maçta olduğu gibi, bir öncesi, bir esnası var. Belirli mesafelerle idmana geliyoruz, sosyal mesafe ile hareket ediyoruz ama sahada tamamen normal bir futbol oynanıyor. Kurallar, sahadan çıkınca başlıyor."