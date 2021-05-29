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Kaan Ayhan, Galatasaray'a yeşil ışık yaktı - Son Dakika

Kaan Ayhan, Galatasaray'a yeşil ışık yaktı

29.05.2021 13:55

Seçim heyecanı yaşanan Galatasaray'da, bir yandan da planlanan transfer çalışmaları sürüyor. Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara ile prensipte anlaştığı bilinen Aslan'da şimdiki hedef ise Kaan Ayhan. Sassuolo forması giyen Milli futbolcu ile yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı. Ancak Sassuolo'nun da ikna edilmesi gerekiyor. Kaan için 2.5 milyon eurouluk teklif hazırlayan sarı-kırmızılıların, başarılı stoperi almak için imkanlarını zorlayacağı öğrenildi.

Terim'in adeta prensi olan Kaan Ayhan için temaslar hızlandı, milli oyuncuyla yapılan ilk görüşmelerden olumlu sonuç alındı. Başarılı oyuncuyu ikna eden Sarı-Kırmızılılar şimdi de rotayı İtalyan ekibi Sassuolo'ya çevirdi.

PAZARLIKLAR BAŞLADI

Galatasaray, milli takımda da forma giyen Kaan Ayhan'dan onayı alırken Sassuolo ile pazarlıklar da başladı. İtalyan temsilcisine 2.5 milyon euroluk bir teklif sunuldu.

AYRILMAK İSTEMESİ KOZ

Kaan'ın da istekli olması bu transferde Cimbom'un elini güçlendiriyor. 26 yaşındaki başarılı oyuncu geçtiğimiz sezon çok iyi bir ilk devre oynamıştı. İkinci devrede koronavirüse yakalanınca formasını yitirmişti. Stoper, sağ bek ve orta sahada oynayabiliyor.

Kaan Ayhan, Galatasaray'a yeşil ışık yaktı

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Son Dakika Dünya Kaan Ayhan, Galatasaray'a yeşil ışık yaktı - Son Dakika Dünya


YORUMLAR (1)
  • Ayhan Dayan: Birkaç ay öncesi GS devreye girdiği halde İtaya sevdası yüzünden yüz vermemiş, hiç oralı olmamıştı bile. Üstelik gittiği takım da sıradan bir takımdı. Şimdi orada bile yedeğe düşünce demek ki GS sevdası yine yeşerdi, hayret!!! Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
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