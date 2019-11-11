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Son Dakika Spor Kaan Ayhan'ın doğun günü kutlandı

Kaan Ayhan'ın doğun günü kutlandı

7 saat önce

Milli futbolcu Kaan Ayhan, 25. yaş gününü A Milli Takım'ın İzlanda ve Andorra maçları için kamp hazırlıklarını sürdürdüğü Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde takım arkadaşlarıyla kutladı.

Kaan Ayhan'ın doğun günü kutlandı, System.String[]

Milli futbolcu Kaan Ayhan, 25. yaş gününü A Milli Takım'ın İzlanda ve Andorra maçları için kamp hazırlıklarını sürdürdüğü Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde takım arkadaşlarıyla kutladı.


A Milli Futbol Takımı'nın savunma oyuncusu Kaan Ayhan'ın 25. yaş günü, ay-yıldızlıların İzlanda ve Andorra karşılaşmaları için kamp yaptığı TFF'nin Riva'daki tesislerinde kutlandı.


Almanya'nın Fortuna Düsseldorf kulübünde forma giyen başarılı futbolcu, doğum gününün çoğunlukla milli takım arasına denk geldiğini belirterek, bu anlamlı günü milli takımdaki arkadaşlarıyla kutlamaktan çok keyif aldığını söyledi.


Kendisi için kesilen pastanın ilk dilimini kaptan Emre Belözoğlu'nun elinden yiyen Kaan, daha sonra teknik ekip, takım arkadaşları ve milli takım personelinin tebriklerini kabul etti. - İSTANBUL

Bora Füzesi, Andorra, İzlanda, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 05:00 Kaynak: İHA
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