Kaan Ayhan transferinde kritik gün! Galatasaray...

Spor Arena Dış Haber | Bundesliga'yı 17. sırada bitirerek alt lige düşen Fortuna Düsseldorf'ta kadro yapılanması için kollar sıvandı. 27 yaşındaki sol bek Florian Hartherz ile anlaşan Fortuna Düsseldorf, savunma hattını oluşturmak için Kaan Ayhan transferindeki gelişmeleri yakından takip ediyor.

Alman basınında çıkan haberde Kaan Ayhan'ın 31 Temmuz Cuma gününe kadar 6 milyon Euro'nun çok altında bir bedele(2 milyon Euro) serbest kalabileceği ifade edildi. Bu yüzden Fortuna Düsseldorf'ta 31 Temmuz'a kadar Kaan Ayhan için gergin bir bekleyiş olduğu vurgulandı.

31 Temmuz sonrasında ise yapılan sözleşme uyarınca Fortuna Düsseldorf'un Kaan Ayhan'ın bonservis bedeli için pazarlık edebilecek bir konuma geleceği belirtildi.

'FENERBAHÇE DEVREYE GİRDİ AMA GALATASARAY'I İSTİYOR'

Fortuna Düsselfdorf'un Bundesliga'ya vedası üzerine talipleri artan defans oyuncusu için Fenerbahçe de devreye girerken, bir iş adamının milli futbolcuyu sarı-lacivertli kulübe kazandırmak amacıyla özel bir görüşme yaptığı öğrenildi. Ancak Kaan, Galatasaray'a gitmek istediğini yineledi.

Fatih Terim'in de milli takımdan öğrencisi olan Kaan Ayhan ile bizzat görüştüğü belirtildi.