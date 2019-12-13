Kaan Ayhan ve Kenan Karaman, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaan Ayhan ve Kenan Karaman, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Kaan Ayhan ve Kenan Karaman, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli futbolcular Kaan Ayhan ve Kenan Karaman, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kaan Ayhan ve Kenan Karaman, AA'nın

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli futbolcular Kaan Ayhan ve Kenan Karaman, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Kaan ve Kenan, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorisinde seçim yaptı.

Kaan Ayhan, haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "Şehitlere saygı", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" ve spor kategorisinde Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğrafına oy verdi.

Kenan Karaman ise haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" başlıklı fotoğrafını seçerken, diğer iki kategoride Kaan gibi, yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" ve spor kategorisinde Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğraflarını seçti.

İki futbolcu da fotoğrafları uzun süre inceledi. Fotoğrafları çok beğendiklerini belirten milli futbolcular, emeği geçenleri tebrik etti.

Fortuna Düsseldorf, Kenan Karaman, Bora Füzesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:22 Kaynak: AA
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