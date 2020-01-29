Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'ın hocası kovuldu! Friedhelm Funkel... - Son Dakika
Son Dakika Spor Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'ın hocası kovuldu! Friedhelm Funkel... - Son Dakika Spor

Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'ın hocası kovuldu! Friedhelm Funkel...

6 saat önce

Alman kulübünden yapılan açıklamada, 66 yaşındaki Funkel'in görevinden alındığı, böylelikle kulübün içinde bulunduğu sportif krize tepki gösterildiği ifade edildi.

Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'ın hocası kovuldu! Friedhelm Funkel..., System.String[]

Alman kulübünden yapılan açıklamada, 66 yaşındaki Funkel'in görevinden alındığı, böylelikle kulübün içinde bulunduğu sportif krize tepki gösterildiği ifade edildi.


Fortuna Düsseldorf'un yöneticisi Lutz Pfannenstiel, takımın bu sezon yeteri kadar puan toplayamadığına işaret etti.


Pfannenstiel, iki yıl önce takımı Bundesliga'ya çıkaran Funkel'in görevden alınma kararını zor verdiklerini belirtti.


Milli futbolcular Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'ın formasını giydiği Fortuna Düsseldorf'da 2016'nın mart ayında göreve getirilen Funkel, 138 maçta takımın başında bulunmuştu.


Fortuna Düsseldorf Bundesliga'da 15 puanla son sırada yer alıyor.


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Fortuna Düsseldorf, Kenan Karaman, Kaan Ayhan, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:34 
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