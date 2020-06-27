Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'ın takımı küme düştü - Son Dakika

Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'ın takımı küme düştü

Milli futbolcular Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'ın formasını giydiği Fortuna Düsseldorf, Bundesliga'nın son haftasında deplasmanda Union Berlin'e 3-0'lık skorla mağlup olarak küme düştü.

Milli futbolcular Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'ın formasını giydiği Fortuna Düsseldorf, Bundesliga'nın son haftasında deplasmanda Union Berlin'e 3-0'lık skorla mağlup olarak küme düştü.

Almanya Bundesliga'nın 34'üncü ve son haftasında Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'ın formasını giydiği Fortuna Düsseldorf, deplasmanda Union Berlin'e konuk oldu. Alte Forsterei'de oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 26'ncı dakikada Ujah'ın attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Union Berlin, 54'üncü dakikada Gentner'in golüyle farkı 2'ye çıkardı. 90'ıncı dakikada ev sahibi ekipten Abdullahi, attığı golle maçın skorunu belirledi: 3-0.

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Fortuna Düsseldorf'ta mücadeleye 11'de başlayan Kaan Ayhan 90 dakika sahada kalırken, diğer bir milli futbolcu Kenan Karaman 74'üncü dakikada yerini Zimmer'e bıraktı. Union Berlin'de karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Yunus Mallı ise 62'nci dakikada Mees'in yerine oyuna dahil oldu. Öte yandan Fenerbahçe'den Düsseldorf'a kiralanan Zanka da mücadele 11'de başlasa da 29 dakika sahada kalabildi.

SCHALKE SEZONU MAĞLUBİYETLE KAPATTI

Milli futbolcular Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu'nun formasını giydiği Schalke 04, ligin son haftasında deplasmanda Freiburg'a 4-0'lık skorla mağlup oldu. Schwarzwald Stadion'da oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip 20'nci dakikada Waldschmidt ve 38'inci dakikada Schmid'in golleriyle ilk yarısı 2-0 önde kapattı. Freiburg, ikinci yarının hemen başında Höler'in attığı golle farkı 3'e çıkardı. 57'nci dakikada bir kez daha sahneye çıkan Waldschmidt; kendisinin 2, takımının 4'üncü golünü kaydetti. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Freiburg sahasında Schalke 04'ü 4-0 mağlup etti. Mavi-beyazlılar, bu skorla ligde oynadığı son 15 maçta da 3 puan alamadı.

Milli futbolcular Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu ile Türk futbolcu Can Bozdoğan karşılaşmaya ilk 11'de başladı. İkinci yarının hemen başında Ozan Kabak, yerini Thiaw'a; Ahmed Kutucu ise 46'ncı dakikada yerini Benito Raman'a bıraktı.


- İstanbul
Kenan Karaman, Union Berlin, Düsselldorf, Kaan Ayhan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 18:24 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'ın takımı küme düştü - Son Dakika Spor
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