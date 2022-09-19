Kaan Boşnak'ın boşanma davasına yayın yasağı

'Yüzyüzeyken Konuşuruz' isimli müzik grubunun solisti Kaan Boşnak ve Başak Ceylan Boşnak'ın boşanma davasına yayın yasağı getirildi.

Başak Ceylan Boşnak eşinden fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü iddia etmiş çift boşanmak için mahkemeye başvurmuştu. Sanatçı Kaan Boşnak'ın avukatı, mahkemeye boşanma davasında gizlilik kararı ve basın- yayın yasağı alınması için dilekçe sundu. Dilekçede karşı tarafın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşım ile müvekkile yönelik suç isnadı yapıldığına, aşağılayıcı ve küçük düşürücü ifadelerde bulunduğuna ve ülke çapında hatırı sayılır bir tanınırlığa sahip olduğuna ve mesleki itibarının zedelendiğine ve hedef haline getirildiğine yer verildi. Dilekçede ayrıca, çiftin 1 buçuk yaşındaki çocuklarının ruhsal sağlığı ve olumsuz etkilerden korunması gerektiğine de değinildi. Bu dilekçe neticesinde boşanma davasına ilişkin yayın yasağı getirildi.