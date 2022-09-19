KAAN BOŞNAK'IN BOŞANMA DAVASINA YAYIN YASAĞI - Son Dakika
Üye Girişi

KAAN BOŞNAK'IN BOŞANMA DAVASINA YAYIN YASAĞI

19.09.2022 13:00
KAAN BOŞNAK'IN BOŞANMA DAVASINA YAYIN YASAĞI

'Yüzyüzeyken Konuşuruz' isimli müzik grubunun solisti Kaan Boşnak ve Başak Ceylan Boşnak'ın boşanma davasına yayın yasağı getirildi.

'Yüzyüzeyken Konuşuruz' isimli müzik grubunun solisti Kaan Boşnak ve Başak Ceylan Boşnak'ın boşanma davasına yayın yasağı getirildi.

Başak Ceylan Boşnak eşinden fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü iddia etmiş çift boşanmak için mahkemeye başvurmuştu. Sanatçı Kaan Boşnak'ın avukatı, mahkemeye boşanma davasında gizlilik kararı ve basın- yayın yasağı alınması için dilekçe sundu. Dilekçede karşı tarafın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşım ile müvekkile yönelik suç isnadı yapıldığına, aşağılayıcı ve küçük düşürücü ifadelerde bulunduğuna ve ülke çapında hatırı sayılır bir tanınırlığa sahip olduğuna ve mesleki itibarının zedelendiğine ve hedef haline getirildiğine yer verildi. Dilekçede ayrıca, çiftin 1 buçuk yaşındaki çocuklarının ruhsal sağlığı ve olumsuz etkilerden korunması gerektiğine de değinildi. Bu dilekçe neticesinde boşanma davasına ilişkin yayın yasağı getirildi.


YORUMLAR
500
Kaan Boşnak'ın boşanma davasına yayın yasağı Kaan Boşnak'ın boşanma davasına yayın yasağı
Kaynak: DHA

Yüzyüzeyken Konuşuruz, Kaan Boşnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAAN BOŞNAK'IN BOŞANMA DAVASINA YAYIN YASAĞI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:42 Putin'in ana hedefiydi! Ukrayna ordusu Luhansk'ta bir köyü geri aldı
13:53 İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na övgü: Siz bugün ana muhalefet liderisiniz, yarın bu ülkenin başındasınız
12:32 Bakan Yanık, ağustos ayında ihtiyaç sahiplerine yapılan yardım miktarını açıkladı
12:22 Yeni açtığı restoranı ortakları yüzünden kapatmak zorunda kalan MasterChef yarışmacısı Sergen Özen, pişmanlığını anlattı
12:15 "Eşcinsel İmam" diye tanıtılan Zahed'in İstanbul'da konferans verecek olmasına tepki yükseliyor
12:08 Oyuncu Tamer Karadağlı'nın LGBT+ karşıtı mitinge destek verdiği iddiası gerçek dışı çıktı! Hesap sahteymiş
12:06 TOKİ'den vatandaşa uyarı: Sosyal konut projesiyle ilgili "Kurada öncelik tanıyacağız" diyen kişi veya kişilere itibar edilmemesi gerekmektedir
12:01 Anayasa Mahkemesi'nden HDP'nin "reddi hakim" talebine ret! Ek delil için 30 gün ek süre verildi
11:59 19 yaşındayken yakalandığı kanser sebebiyle hayatını kaybeden Neslican Tay, vefatının 3. yıldönümünde unutulmadı
11:47 Beykoz'da cami hoparlöründen seslenen gençleri mahalleli yakaladı! O anlar kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2022 14:12:24. #1.11#
SON DAKİKA: KAAN BOŞNAK'IN BOŞANMA DAVASINA YAYIN YASAĞI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement