Kaan Gülten "Gayri resmi CV, Sosyal Medya" - Son Dakika

Kaan Gülten, "Son 10 yıllık süreçte hızlı bir gelişme kaydeden sosyal medya artık hayatımızın hemen her alanında bizlere eşlik etmeye devam ediyor. Uzak mesafeleri yakınlaştıran, ülke ve dünya gündemini anlık olarak takip etmeye olanak sağlayan insanların her türlü fikrini ve düşüncesini rahatlıkla ifade edebildiği sosyal medya ayrıca insanların çevresi ile ortak platformlarda hızlı bir şekilde iletişime geçtiği, çeşitli konularda yorumlarda bulunabildiği bir alan olarak görev yapmaktadır." Diyerek sosyal medyanın önemine de değindi.

Günümüz dünyasında şirketler, işe alımlarda sosyal medyayı daha fazla göz önünde bulundurmaya başladı. Bu da sosyal medya kullanıcıları için hesaplarının önemli bir referans görevini üstlenmesini sağladı. İş başvurularında verilen CV'lerde yer alan bilgilerin, sosyal medya üzerinden teyit edildiği artık bilinen bir gerçek. Bu gerçek, sosyal medya kullanıcılarının artık hesaplarını daha doğru ve etkin bir biçimde kullanabilmeleri için de önem arz ediyor. Bunun için sosyal medya artık gayrı resmi bir CV olarak nitelendirilebilir.

Sosyal medya hesaplarının, kişinin kendi özel alanının yanı sıra ilgi duyduğu alanlar doğrultusunda da şekillendirilmesi gerektiğini ifade eden Kaan Gülten, "İnsanların kariyerleri için faydalanabileceği Linkedin, iş yaşamındaki bireylerin farklı bireylerle bağlantı kurmasını ve bilgi alışverişinde bulunmasını sağlayan bir sosyal platformdur. Her bireyin kendi sektöründeki şirketleri ve kişileri takip edip, etkileşime geçebileceği bir platformdur."

• Bloglar, kişilerin kariyerleri için oldukça yararlı olabilirler. Bloglarda kişilerin alanları ile ilgili yazacakları yazılar yeterliliklerini göstermesi açısından oldukça iyi fırsatlar sunabilmektedir. Kişiler vizyonlarını genişletmek maksadı ile sektörünün önde gelen kişileri ile röportaj yapabilirler.

• Pinterest, görselin her türlüsünün paylaşılma imkânı olan bir pano görevi gören bu platformda bireyler kendi sektörleri ve iş alanları ile ilgili paylaşımlarda bulunabilirler. Platform bu özelliği ile görsel bir özgeçmiş özelliği taşıyabilir.

• Twitter, bu platformda sektörünüzle alakalı birçok kişiyi ve kurumu takip edebilir, listelemelerde bulunabilirsiniz. Sektörünüzle alakalı hashtagleri takip edebilir bu hashtaglerde kendinizi gösterebilirsiniz.

• Facebook, her ne kadar arkadaşlar, akrabalar gibi tanıdıklar ile iletişim kurma ve paylaşım yapma imkânı sağlayan platform, bu amaçlarının dışında iş dünyasındaki tanınmış kişileri takip etmek, sektörle alakalı her türlü etkinliklere ve oluşturulan gruplara katılmak için de kullanılabilir.

• Instagram, bu platformu fotoğraf ve video paylaşımının dışında, bireyler kariyerlerini geliştirici bir platform olarak kullanabilirler. Doğru paylaşımlara ek olarak doğru etiket kullanımı bireylerin kendi markalarını oluşturmaları ve bu sayede çeşitli şirketlerin ve insan kaynaklarının dikkatini çekmelerini mümkün kılmaktadır." Şeklinde açıklamalarda bulundu.

Her bir sosyal medya platformunun ayrı ayrı olmak üzere bireylerin sosyal CV sini oluşturduğunu belirten Kaan Gülten, "Bireyler sosyal medya aracılığı ile bu kişisel markalaşma sürecini dikkatli bir biçimde kullanmalılar. Yazılarında güzel bir üslup kullanmalı, dilbilgisi kurallarına da dikkat etmelidir. CV nizde yer almasını istemediğiniz bilgileri bu platformlarda da paylaşmamanız gerekir. Sizin ile bu sosyal medya platformları aracılığı ile iletişim kurmak isteyen herkesin mesajlarına mümkün mertebe geri dönmeniz sizin lehinize olacaktır" dedi.