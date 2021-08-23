Kaan Gülten'in Başarı Hikâyesi, Kaan Gülten kimdir?

2003 yılında girdiği üniversite sınavlarında, tercihini Marmara Üniversitesi, Bankacılık Sigortacılık Yüksekokulu, AktüeryaBölümünden yana kullandı. 7 yıl süren gecikmeli bir eğitim sürecine başlamış bulunan Kaan Gülten, daha okula başladığı ilk dönemde yanlış bir tercihte bulunduğunu düşünmeye başlamıştı. Üniversite hayatı devam ederken bir gün bir tesadüf eseri olarak e posta adresine gelen e posta ile dört farklı kursa kayıt yaptırdı ama bu kursların 3 tanesinden memnun kalmadı. Severek katıldığı AutoCAD kursunda tek sigortacı olarak, mimarlar, mühendisler ve teknikerler ile eğitim aldı. Kursta en karmaşık çizimlerin bile kolaylıkla üstesinden gelmesi şaşkınlıkla karşılansa da kursu bitirmesinin üzerinden1 ay geçtikten sonra aynı kursta bu sefer eğitici olarak görev aldı. Hobisini işe dönüştürmenin sevinci İstanbul'da 8 farklı kursta eğitim vermeye başladı.19 Yaşında bir genç olarak 40+ yaş kursiyerlere eğitim veriyordu. Günlük verdiği kurs saatlerinin 8,9.12 saati bulduğu oluyordu.

Kaan Gülten"Bütün bu AutoCAD konusunda edindiği bilgi ve birikimimi daha çok kişiye ulaştırmak için autocadhocasi.com sitesini kurarak paylaşımlara başladım. Kurduğum siteyi arama motorlarında görünür kılmak için SEO ile ilgilenmeye başladım. SEO konusundaki çabalarım neticesinde, 10 yıldır yayında olan rakip siteleri geçerek 1.'liğe yerleştim. Yaptığım tüm bu çalışmalar ileridekuracağım seohocasi. com'un temelini oluşturdu." Diyerek vizyoner bir görüşe sahip olduğunu ifade ediyor.

Kaan Gülten " AutoCAD konusunda mesleğimin zirvesindeyken artık haz almadığımı düşündüğüm için SEO konusuna adım attım.2009 Senesinde bu sefer seohocasi. com'u kurdum. Rekabetin kıran kırana geçtiği SEO sektöründe kurulduktan sonra 6 ay geçince 1. sayfaya 8 ay geçince ise 1. sıraya yükseldik." Şeklindeki açıklamaları ile bu alandaki yükseliş hızına kendisinin bile şaşırdığını söylüyor.

Kaan Gülten, seo konusundaki birikimlerini 2011 yılında çıkardığı "Uzmanından Seo" kitabı ile okuyucular ile buluşturdu. Kitap çok tutuldu, onlarca baskı yaptı. Gerek yayınevinin gerekse seo sektörünün en çok satan kitabı oldu. Aynı şekilde 2012 yılında Seo konusunda merak uyandıran sorulara cevap vermek için "Sorularla Seo" kitabını piyasaya çıkardı. İlk kitabı gibi ilgiyle karşılanan kitap da bir çok baskı yaptı. Seo konusundaki bütün birikimini 7 Haziran 2011 tarihinde kurduğu Webtures isimli şirketi ile pazarlamaya başladı. Küçük bir ofis odasında tek başına başlayan Webtures macerası daha ilk aydan 4 personele ulaştı. Zaman içerisinde önce dubleks bir ofise daha sonra 35 personel ile 400 metrekarelik geniş bir plaza katına uzanan bu macerada 2014 yılında ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Belgesi alındı. Kurumsallaşmanın ardından 2015 yılında ise 444 4 915 numaralı çağrı merkezi hizmete sokuldu.2016 yılında webtures mobil kullanıma sunuldu.

Yıl 2017'yi gösterdiğinde Kaan Gülten daha önce başlangıcını yapmış bulunduğu, Dijital Melek Yatırımcılık programını başlattı. Sektördeki uzman açığının farkında olan Kaan Gülten, bu açığı kapatmak niyetiyle, 2018 senesinde Webtures Akademy Seotudy hizmetini başlattı. Kaan Gülten hep girişimci kimliği ile ön planda oldu ve kendisini Mentor (yol gösterici, rehber) olarak tanımladı. Paylaşmanın kazanmanın en hızlı yolu olduğunu söyleyerek daima paylaşımcı oldu.