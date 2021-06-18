Kaan Kahraman'dan Dünya Şampiyonluğu, Beril Ülker'den Dünya Üçüncülüğü - Son Dakika

KAAN KAHRAMAN'DAN DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU, BERİL ÜLKER'DEN DÜNYA ÜÇÜNCÜLÜĞÜ

17. CMAS Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası, genç millilerimizin muhteşem başarılarıyla sona erdi. Genç millerimiz Kaan Kahraman Dünya Şampiyonluğu'na ve Beril Ülker dünya üçüncülüğüne imza attı. Türkiye 2 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya ile şampiyonluğu 4. sırada tamamladı.

İtalya'nın Lignano Sabbiadoro kentinde 15 Haziran'da başlayan ve bugünkü yarışlarla sona eren 17. CMAS Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası'nda 22 ülkenin sporcuları su üstü, çift palet, dip ve tüp disiplinlerinde şampiyonluk mücadelesi verdiler. TSSF Paletli Yüzme Genç Milli Takımı'nın başarılı sporcularından Kaan Kahraman, bu kez 50 m. dip disiplininde dünya şampiyonluğuna ismini yazdırdı. Şampiyonanın bugün yapılan son yarışlarında muhteşem bir performans ortaya koyan ay yıldızlı sporcumuz güçlü rakiplerini geride bırakarak 15. 02 sn. ile yarışı tamamlayıp Dünya Şampiyonu oldu. 15. 30 sn. lik derecesiyle Yunanistan'dan Georgios Kaltsoukalas ikinci, yine Yunanistan'dan Vasileios Chatzidakis 15. 37 sn. ile üçüncü oldu. Kaan Kahraman, dün yapılan 50 m. su üstünde dünya ikincisi olmuştu. Aynı disiplinde Yunanistan'dan Greorgios Kaltsoukalas 16. 09 sn. de yarışmayı tamamlayarak Dünya Şampiyonu olurken, Estonya'dan Anton Issatsenko 16. 54 sn. lik süresiyle bronz madalya aldı.

BERİL ÜLKER'DEN BRONZ MADALYA

Bugün yapılan kadınlar 50 m. dip disiplininde milli sporcumuz Beril Ülker'den dünya üçüncülüğü geldi. Başarılı sporcumuz Ülker, yarışmayı 16. 96 sn. de tamamladı. Rusya'dan Diana Sliseva, 16. 89 sn. ile dünya şampiyonu olurken, Fransa'dan Clara Plumion 16. 94 sn. ile ikinci oldu. Bugünkü kadınlar 4×100 m. su üstü bayrak yarışında ise Irmak Ertemel, Zeynep Elbir, Defne Deniz Kızılırmak ve Beril Ülker'den oluşan Türkiye bayrak takımı, 2. 49. 69 dk. lık derecesiyle dünya dördüncüsü oldu. Bu yarışta 2. 42. 79 dk. ile Rusya Dünya Şampiyonu olurken, Ukrayna 2. 43. 46 dk. ile ikinci, İtalya 2. 48. 52 dk. ile üçüncü oldu.

İLK GÜNE DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUYLA BAŞLADIK

17. CMAS Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası'nın ilk gününde genç milliler, 4×50 su üstü bayrak yarışında muhteşem bir başarıya imza atarak dünya şampiyonu oldular. Kaan Kahraman, Beril Ülker, Zeynep Elbir ve Emir Yiğit'ten oluşan Türkiye bayrak takımı, 1. 08. 99 dk. lık derecesiyle altın madalya aldı. İtalya 1. 09. 79 dk. lık derecesiyle ikinci olurken, dünya üçüncüsü 1. 09. 97 dk. lık derecesiyle Yunanistan oldu.

KADINLAR BAYRAK TAKIMI'MIZ DÜNYA DÖRDÜNCÜSÜ

Kadınlarda 4 X 200 m. bayrak yarışında ise Beril Ülker, Adasu Ramazanoğlu, Zeynep Elbir ve Hazal İrem Ateş'ten oluşan genç milli bayrak takımımız 6. 31. 40 dk. lık derecesiyle dünya dördüncüsü oldu. Aynı yarışta Ukrayna 6. 13. 16 dk. lık derecesiyle Dünya Şampiyonu olurken, ikinciliği 6. 27. 51 dk. ile Macaristan, üçüncülüğü 6. 30. 18 dk. ile Yunanistan aldı.

TÜRKİYE 4 MADALYA İLE 22 ÜLKE ARASINDA 4. SIRADA ŞAMPİYONAYI TAMAMLADI

Türkiye, 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya olmak üzere toplam 4 madalya alarak 22 ülke arasında şampiyonayı 4. sırada tamamladı. Şampiyonanın en başarılı ülkesi Rusya oldu. Rusya, 15 altın, 6 gümüş, 8 bronz olmak üzere 29 madalya kazandı.

TSSF PALETLİ YÜZME GENÇ MİLLİ TAKIM KADROSU

TSSF Paletli Yüzme Teknik Kurul Başkanı Özgür Alemdar'ın başkanlık, Eşref Ayvaz, Reşit Çevir, Bora Kaya ve Yasin Dönmez'in antrenörlük yaptığı Paletli Yüzme Genç Milli Takımı kafilemiz, 10 kadın ve 8 erkek sporcuyla İtalya'da ülkemizi temsil ediyor. Paletli Yüzme Genç Milli Takımı, kadınlarda Beril Ülker, Irmak Ertemel, Adasu Ramazanoğlu, Defne Deniz Kızılırmak, Hazal İrem Ateş, Zeynep Elbir, Azra Zeynep Ertunç, Selin Aksu, Beril Ceren Öztürk ve Ceren Güran'dan, erkeklerde Emir Yiğit, Kaan Kahraman, Emir Turan, Kenan Efe Uçkan, Mert Avcı, Yunus Ayvazoğlu, Burak Kaplan ve Enes Erbil'den oluşuyor.

FEDERASYON BAŞKANI PROF. DR. ŞAHİN ÖZEN'DEN KUTLAMA…

TSSF Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen, "İtalya'daki 17. CMAS Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası'nda, genç millilerimiz Kaan Kahraman ile dünya şampiyonluğu ve ikinciliğine, bayrak takımımız ile dünya şampiyonluğuna, Beril Ülker ile dünya üçüncülüğüne imza attık. İnanılmaz bir mutluluk ve heyecan içindeyiz. Ülkemiz adına gençlerimizle gurur duyuyoruz. Bizlere yaşattıkları bu muhteşem mutluluk için sporcularımıza, teknik ekibe, antrenörlerimize, desteklerini esirgemeyen sporcu ailelerine teşekkür ediyorum. Sualtı sporlarının her zaman yanında olan Gençlik ve Spor Bakanlığı'mıza ayrıca teşekkür ediyorum. Önümüzde yoğun bir uluslararası yarışma takvimi var. Başarılarımızın devam edeceğine olan inancım tam. Yarın genç millilerimizi İtalya dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda coşkuyla karşılayıp, hepsini alkışlayacağız" dedi.

DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU MADALYALARIYLA YARIN TÜRKİYE'YE DÖNÜYORLAR

İtalya'da ülkemizi gururlandıran TSSF Paletli Yüzme Genç Milli Takımı'mız, yarın (19 Haziran) Venice Marco Polo'dan saat 20. 05'te hareket edecek Türk Hava Yolları'nın TK1870 sefer sayılı uçağıyla İstanbul Havalimanı'na saat 23. 40'ta inecek. Milli Takım kafilemizi, TSSF yetkilileri, sporseverler ve sporcu aileleri karşılayacak.

DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU VİDEO LİNKİ

Kaan Kahraman'ın Dünya Şampiyonu olduğu yarışma, Beril Ülker'in dünya üçüncüsü olduğu yarışma ve madalya törenleri (12. ve 43. dk. arası) video linki: https://www. youtube. com/watch? v=TcEQVbY1l8E