Kaan Kavaloğlu'ndan sert çıkış: "Bunlar turizmin yüz karasıdır" - Son Dakika

Kaan Kavaloğlu'ndan sert çıkış: "Bunlar turizmin yüz karasıdır"

26.01.2021 14:29
Kaan Kavaloğlu'ndan sert çıkış:

Korona virüs önlemleri kapsamında otellerde yılbaşı kutlanmasının yasaklanmasının ardından bazı otellerin yeni yıl eğlencelerini 'alçak ses' olmak şartıyla rezervasyon aldığı iddiasına, Antalya'daki turizmcilerden sert çıkış geldi. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu, "Bunun otelcilik ya da turizmcilikle alakası yok. Bu ihanettir" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığının yılbaşı genelgesiyle otellerde yılbaşı kutlamaları yasaklanmıştı. Genelgede, eğlence ve balo düzenlenmesine izin verilmeyeceği belirtilmesine karşın, bugün bazı otel ve apartların, odalarında yeni yıl eğlencesi için 'alçak ses' şartıyla eğlence yapabileceğini belirterek rezervasyon aldığı yönündeki iddialara, Antalyalı turizmcilerden sert eleştiri geldi.

"Bu ihanettir"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu, Antalya'da böyle bir durumun söz konusu bile olmadığını, turizmcilerin devletin bütün unsurlarıyla koordineli şekilde hareket ettiğine dikkat çekti. "Bizim sloganımız belli, eğlenmeye değil, dinlenmeye gelsin insanlar" diyen Kavaloğlu, iddialara yönelik ise şu sözleri kullandı: "Bunu yapanlar, işinin doğru yapanlar değildir. Şiddetle değil daha da ağır kınıyorum. Bunlar turizmin yüz karasıdır.  Kalkıp da bir tane apart otelin ahlaksızlığıyla bütün sektörü suçlamak çok doğru bir şey değil. Bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Özellikle de bu durum turizmi ve turizmciyi rencide edecek duruma düşürüyor.  Bizim oto kontrol sistemimiz var. İçimizde varsa eğer, kendi oto kontrol sistemimizle bulup çıkartmalıyız. Bunun otelcilik ya da turizmcilikle alakası yok. Bu ihanettir."

Kaan Kavaloğlu'ndan sert çıkış: Bunlar turizmin yüz karasıdır

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği, Yeni Yıl, Antalya, Otel, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Tourism Today

Son Dakika Magazin Kaan Kavaloğlu'ndan sert çıkış: 'Bunlar turizmin yüz karasıdır' - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Yıldız Tilbe'nin son görüntüsü sevenlerini üzdü: Seni böyle görmeyelim İstanbul'da kar yağışı yarın öğleden sonra etkili olacak! İşte beyaz örtü yapacağı ilçeler İran, Rus Sputnik V koronavirüs aşısının kullanımına onay verdi İki buçuk aylık bebeğini yastıkla boğan anneye müebbet hapis cezası verildi Borsanın en değerli şirketi Ford Otosan oldu Annesini ve ağabeyini koli bandıyla boğarak öldüren zanlının ilk sözleri: Klozette uyuşturucu maddeleri gördüm Pazar esnafını ziyaret eden İmamoğlu'na vatandaştan zor soru: Korona yok mu size? Perili bir evde yaşadığını düşünen adam, duvarların arasında gizli kasa buldu
TikTok fenomeni genç, takipçilerini dumura uğrattı: 27 annem, 149 kardeşim var TikTok fenomeni genç, takipçilerini dumura uğrattı: 27 annem, 149 kardeşim var         
15:05
Son Dakika! İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte ve hükümeti istifa etti Son Dakika! İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte ve hükümeti istifa etti         
14:54
Suriye'nin Al-Hasakah kentinde 5.2 büyüklüğünde deprem! Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Batman'da da hissedildi Suriye'nin Al-Hasakah kentinde 5.2 büyüklüğünde deprem! Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Batman'da da hissedildi         
14:38
İkinci el araç satışları salgınla son 5 yılın zirvesine çıktı İkinci el araç satışları salgınla son 5 yılın zirvesine çıktı         
14:29
Son Dakika! Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a füzeli saldırı girişimi hava savunma sistemleri sayesinde engellendi Son Dakika! Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a füzeli saldırı girişimi hava savunma sistemleri sayesinde engellendi         
14:10
"Umarım ölene dek ülkeyi yönetir" diyen Sumudica'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı: Tanışmak çok istedim ama olmadı         
13:43
Evladının koli bandı ile boğarak öldürdüğü kadından geriye katıldığı programdaki görüntüleri kaldı Evladının koli bandı ile boğarak öldürdüğü kadından geriye katıldığı programdaki görüntüleri kaldı         
12:49
İstanbul'un Esenyurt ve Fatih ilçelerinde yabancıların istisnalar hariç İstanbul'un Esenyurt ve Fatih ilçelerinde yabancıların istisnalar hariç "ikamet izin başvuruları" sınırlandırıldı         
12:41
CHP'li belediye başkanının, kardeşini 3 birimin müdürü yaptığı ortaya çıktı CHP'li belediye başkanının, kardeşini 3 birimin müdürü yaptığı ortaya çıktı         
11:56
Erbakan'ın yol arkadaşı Derviş Yıldırım, namaz kıldığı sırada hayatını kaybetti! Vefat anı güvenlik kamerasına yansıdı Erbakan'ın yol arkadaşı Derviş Yıldırım, namaz kıldığı sırada hayatını kaybetti! Vefat anı güvenlik kamerasına yansıdı         
11:38
"O Bu Gece Gelecek" şarkısıyla hayatımıza girmişti! Cesur pozlar veren Şahsenem çok iddialı         
11:26
Instagram'ın açığını bulan lise öğrencilerine şaka gibi ödül Instagram'ın açığını bulan lise öğrencilerine şaka gibi ödül         
11:24
Hayat kadınıyla ilişkiye girdiği esnada can veren adamın ölüm sebebi ortaya çıktı: Aşırı orgazm Hayat kadınıyla ilişkiye girdiği esnada can veren adamın ölüm sebebi ortaya çıktı: Aşırı orgazm         
10:46
2021'in ilk yarısında bedelli askerlik ücreti 39 bin 788 lira oldu 2021'in ilk yarısında bedelli askerlik ücreti 39 bin 788 lira oldu         
10:45
Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi         
09:44
Acun Ilıcalı'nın jüri üyesi Murda'ya Tarkan'dan şok: Ya klibi kaldırın ya da size dava açacağız Acun Ilıcalı'nın jüri üyesi Murda'ya Tarkan'dan şok: Ya klibi kaldırın ya da size dava açacağız         
09:06
Sezercik'in velayet isyanı: Annesi, erkek arkadaşıyla yataktayken kızımı da yanına alıyormuş Sezercik'in velayet isyanı: Annesi, erkek arkadaşıyla yataktayken kızımı da yanına alıyormuş         
07:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2021 15:19:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaan Kavaloğlu'ndan sert çıkış: "Bunlar turizmin yüz karasıdır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei