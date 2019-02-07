Kaan Kural, Nba All-Star 2019 Üç Sayı Yarışması Adaylarını Değerlendirdi
2 saat önce
NBA All-Star 3 Sayı Yarışması'nda Curry, Walker, Lillard gibi isimlerle yarışacak olan Dirk Nowitzki'nin kazanma ihtimali gerçekçi mi, sorusunu Kaan Kural, Ters Köşe'de değerlendirdi.
NBA All-Star 3 Sayı Yarışması'nda Curry, Walker, Lillard gibi isimlerle yarışacak olan Dirk Nowitzki'nin kazanma ihtimali gerçekçi mi, sorusunu Kaan Kural, Ters Köşe'de değerlendirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:33 Kaynak: Youtube
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