Son Dakika Haberleri: Kaan Kural, Nba All-Star 2019 Üç Sayı Yarışması Adaylarını Değerlendirdi

Kaan Kural, Nba All-Star 2019 Üç Sayı Yarışması Adaylarını Değerlendirdi

2 saat önce

NBA All-Star 3 Sayı Yarışması'nda Curry, Walker, Lillard gibi isimlerle yarışacak olan Dirk Nowitzki'nin kazanma ihtimali gerçekçi mi, sorusunu Kaan Kural, Ters Köşe'de değerlendirdi.

NBA All-Star 3 Sayı Yarışması'nda Curry, Walker, Lillard gibi isimlerle yarışacak olan Dirk Nowitzki'nin kazanma ihtimali gerçekçi mi, sorusunu Kaan Kural, Ters Köşe'de değerlendirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:33 Kaynak: Youtube

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