Ekranların yeni dizisi Tozluyaka Oyuncuları ve konusu ile dikkat çeken yapımlar arasında yer aldı. Oyuncu kadrosunda başarılı isimlere yer veren Tozluyaka dizisinde başrollerden biri de Kaan Miraç Sezen. Peki, Kaan Miraç Sezen kimdir? Tozluyaka'da oynayan Kaan Miraç Sezen kaç yaşında, nereli? Kaan Miraç Sezen hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

KAAN MİRAÇ SEZEN KİMDİR?

Kaan Miraç Sezen 2002 yılında Bursa'da doğmuş başarılı bir oyuncudur. TV programlarında yakışıklılığı ve yeteneğiyle dikkatleri çeken oyuncu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi'nde eğitim almaktadır. Ayrıca dizisi yanı sıra İstanbul Şehir Tiyatroları'nda Ay ve Carmela tiyatro oyunlarına da katılım sağlamıştır.

Başarılı oyuncu 2002 doğumlu ve 20 yaşındadır. Genç oyuncu aktif olarak 1. Sınıf üniversite öğrencisidir.