Son Dakika Haberleri: Kaan Orkun, ilk şarkısı 'Allah Versin'
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Kaan Orkun, ilk şarkısı 'Allah Versin'

3 dakika önce

Müzik dünyasına yeni adım atan Kaan Orkun, ilk şarkısı 'Allah Versin' ile dikkatleri çekecek.

Kaan Orkun, ilk şarkısı 'Allah Versin', System.String[]

"Allah Versin" isimli şarkısıyla son günlerde dikkatleri çeken Kaan Orkun, şarkıcılığın çocukluk hayali olduğunu söylüyor. 'Kendimi bildim bileli şarkı söylüyorum. İlk konserimi altıncı yaş doğum günümde vermişim. Her zaman, 'Hayatta ne yapmak istiyorsun?' sorusuna 'Şarkı söylemek istiyorum' dedim. 25 yaşındayım, hâlâ aynı şeyi istiyorum!' diyen Kaan Orkun, aynı zamanda İç Mimarlık bölümünde son sınıf öğrencisi.

İlk şarkısı'Allah Versin'in albüm kapağı için Kaan Orkun ünlü fotoğrafçı Lara Sayılgan'ın objektifine poz verdi.

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 08:48 Kaynak: Bültenler
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