Kaan Öztürk Tekli Şarkılar Serisine Bir Yenisini Daha Ekledi!
1 saat önce
Ajda Pekkan, Yaşar, Gülşen gibi birçok sanatçının vokal ve gitaristliğini yapmış olan Kaan Öztürk, kendi yazdığı ve bestelediği "Sen ve Ben" şarkısı ile tüm müzik platforlarında yerini aldı.
Eğlenceli ve enerjik sahnesi ile bilinen; sahne performanslarında mizahi içeriğe de bolca yer veren Kaan Öztürk, tekli şarkılar serisine, sözü ve müziği kendisine ait olan "Sen ve Ben" ile devam ediyor. Sen ve Ben şarkısı, Vocal Records etiketiyle görücüye çıktı.
Ajda Pekkan, Yaşar ve Gülşen gibi birçok ünlü sanatçının da vokal ve gitaristliğini yapan Kaan Öztürk'ün yeni şarkısı Sen ve Ben'in aranjesi Serkan Baysal tarafından Baysal stüdyolarında yapıldı . Heybeliada'da çekilen klip Latin Bossa Pop-Rock tınılarıyla müzikseverlerin beğenisine sunuldu.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:40 Kaynak: Bültenler
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