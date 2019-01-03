Kaan Öztürk Tekli Şarkılar Serisine Bir Yenisini Daha Ekledi!

Eğlenceli ve enerjik sahnesi ile bilinen; sahne performanslarında mizahi içeriğe de bolca yer veren Kaan Öztürk, tekli şarkılar serisine, sözü ve müziği kendisine ait olan "Sen ve Ben" ile devam ediyor. Sen ve Ben şarkısı, Vocal Records etiketiyle görücüye çıktı.

Ajda Pekkan, Yaşar ve Gülşen gibi birçok ünlü sanatçının da vokal ve gitaristliğini yapan Kaan Öztürk'ün yeni şarkısı Sen ve Ben'in aranjesi Serkan Baysal tarafından Baysal stüdyolarında yapıldı . Heybeliada'da çekilen klip Latin Bossa Pop-Rock tınılarıyla müzikseverlerin beğenisine sunuldu.