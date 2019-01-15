Kaan Öztürk Ve Onur Mete Sahnede
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Kaan Öztürk ve Onur Mete, 16 Ocak Hayal Kahvesi Atakent'te 17 Ocak IF Performance Hall Ataşehir'de 80'lerin ve 90'larin unutulmaz şarkılarıyla müzikseverlere keyif dolu anlar yaşatmaya hazırlanıyor.
Kaan Öztürk & Onur Mete80'leri 90'lari yaşamış olmanın keyfini sahnede çıkarıyor. Birlikte 5 yıl sahne alan ikili ve orkestrası 80'lere ve 90'lara damga vuran özel şarkılar ile dinleyicileri geçmişe yolculuğa çıkarıyor.
16 Ocak Hayal Kahvesi Atakent ve 17 Ocak IF Performance Hall Ataşehir'de gerçekleşecek konserde ikili müzikseverlere unutulmayacak bir gece yaşatacak.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:09 Kaynak: Bültenler
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