KAAN Projesi Diyarbakır'da hayata geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel KAAN Projesi Diyarbakır'da hayata geçirildi - Son Dakika

KAAN Projesi Diyarbakır'da hayata geçirildi

6 saat önce

Genel Kolluk Özel Güvenlik Koordinasyonu ve Entegrasyon Projesi (KAAN) Diyarbakır'da hayata geçirildi.

KAAN Projesi Diyarbakır'da hayata geçirildi, System.String[]

Genel Kolluk Özel Güvenlik Koordinasyonu ve Entegrasyon Projesi (KAAN) Diyarbakır'da hayata geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, genel kolluk personeli ile ilde havalimanı, alışveriş merkezleri, kamu hastaneleri, üniversiteler, parklar, bahçeler ve toplu taşıma araçlarında kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette görev yapan özel güvenlik görevlileri arasındaki işbirliğini sağlamak, amacına uygun, etkin, verimli, denetlenebilir, sürdürülebilir ve ölçülebilir güvenlik hizmetlerinin sunulmasını, meydana gelmeden suçu önlemek, meydana gelen olaylarda ise en seri şekilde genel kolluk ve özel kolluk denetiminde önlemleri almak amacıyla 15 Mart 2019'da KAAN Projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun onayı ve İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman'ın talimatları doğrultusunda oluşturulan takımda yer alan 281 emniyet personeli ile 1013 özel güvenlik görevlisine eğitim verildi.

Bu kapsamda 5 alışveriş merkezi, 9 kamu hastanesi, üniversite, 3 üniversite hastanesi, havalimanı, tren garı 2 park ve bahçenin yer aldığı 22 yer proje kapsamına alındı.

Oluşturulan ortak iletişim uygulamasıyla özel güvenlik görevlilerinin yapacağı bildirimler Emniyet Müdürlüğü KAAN Uygulama Merkezi'nde toplanarak meydana gelebilecek olaylara genel kolluk yönlendirmeleri hızlı bir şekilde yapılacak.

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:26 Kaynak: AA
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