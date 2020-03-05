KAAN Projesi Mersin'de hayata geçiriliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel KAAN Projesi Mersin'de hayata geçiriliyor - Son Dakika

KAAN Projesi Mersin'de hayata geçiriliyor

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından 23 Temmuz 2019'da tanıtımı ve açılışı yapılan Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon Uygulaması (KAAN) Projesi, Mersin'de de hayata geçiriliyor.

KAAN Projesi Mersin'de hayata geçiriliyor, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından 23 Temmuz 2019'da tanıtımı ve açılışı yapılan Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon Uygulaması (KAAN) Projesi, Mersin'de de hayata geçiriliyor.


Kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette görev yapan özel güvenlik görevlilerinin kamu hastaneleri, eğitim kurumları, hava limanları, alışveriş merkezleri, park ve bahçeler ile toplu taşıma sistemleri gibi yerlerde genel kolluk ile etkili iletişim, etkin işbirliği, koordinasyonu ve birlikte çalışmasıyla olay meydana gelmeden suçu önlemek, meydana gelen olayları en seri şekilde genel kolluğa bildirmek, devam eden olaylara gerekli müdahaleyi yapmak, olay yeri ve delillerini muhafaza ederek genel kolluğa teslim etmek üzerine hazırlanan proje, Mersin'de de uygulamaya geçiyor.


Bu kapsamda projenin Mersin'de uygulamaya geçirilmesi amacıyla oluşturulan proje takımı ile 19-25 Şubat 2020 tarihleri arasında 4 kamu hastanesi, 1 üniversite hastanesi ile üniversite, 5 alışveriş merkezi, 2 park ve bahçe, 2 tren garı, 1 otogar ve 1 hal kompleksi olmak üzere toplam 17 yerde görevli 876 özel güvenlik görevlisi ile 490 emniyet personeline yönelik eğitimler düzenlendi. - MERSİN

Süleyman Soylu, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Soylu: Suriye'de, Türkiye'nin bütün şehirlerini patlatabilecek bir maddeyi tespit edip engelledik
Son Dakika: Türkiye, Yunanistan'ın mültecileri geri itmesine karşı sınıra bin özel harekat polisi konuşlandırdı Süleyman Soylu, canlı yayında gazetecinin sorusuna sinirlendi: Siz kimin tarafındasınız? Mersin'de hasadı başlayan badem çağlası kilogramı 100 liradan satılıyor

Son Dakika Haberleri
21:48 Hadise mültecilerin yaşadığı insanlık dramına isyan etti: İçim parçalanıyor
21:43 İrem Sak'tan Tuvana Türkay'a gönderme!
21:43 Kolu kırılan Berkay sahneye çıkabilecek mi?
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 22:51:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: KAAN Projesi Mersin'de hayata geçiriliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]