KAAN Projesi Mersin'de hayata geçiriliyor - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından 23 Temmuz 2019'da tanıtımı ve açılışı yapılan Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon Uygulaması (KAAN) Projesi, Mersin'de de hayata geçiriliyor.



Kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette görev yapan özel güvenlik görevlilerinin kamu hastaneleri, eğitim kurumları, hava limanları, alışveriş merkezleri, park ve bahçeler ile toplu taşıma sistemleri gibi yerlerde genel kolluk ile etkili iletişim, etkin işbirliği, koordinasyonu ve birlikte çalışmasıyla olay meydana gelmeden suçu önlemek, meydana gelen olayları en seri şekilde genel kolluğa bildirmek, devam eden olaylara gerekli müdahaleyi yapmak, olay yeri ve delillerini muhafaza ederek genel kolluğa teslim etmek üzerine hazırlanan proje, Mersin'de de uygulamaya geçiyor.



Bu kapsamda projenin Mersin'de uygulamaya geçirilmesi amacıyla oluşturulan proje takımı ile 19-25 Şubat 2020 tarihleri arasında 4 kamu hastanesi, 1 üniversite hastanesi ile üniversite, 5 alışveriş merkezi, 2 park ve bahçe, 2 tren garı, 1 otogar ve 1 hal kompleksi olmak üzere toplam 17 yerde görevli 876 özel güvenlik görevlisi ile 490 emniyet personeline yönelik eğitimler düzenlendi. - MERSİN