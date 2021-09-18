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Kaan Projesi'yle Özel Güvenlik Ekiplerine Kolluk Kuvvetleri Desteği - Son Dakika

Kaan Projesi'yle Özel Güvenlik Ekiplerine Kolluk Kuvvetleri Desteği

18.09.2021 11:27
Kaan Projesi'yle Özel Güvenlik Ekiplerine Kolluk Kuvvetleri Desteği, System.String[]

Başlatılan Kaan Projesi'yle özel güvenliğin görev sahalarında kolluk kuvvetlerinin daha etkin müdahale etmesi sağlanıyor.

Başlatılan Kaan Projesi'yle özel güvenliğin görev sahalarında kolluk kuvvetlerinin daha etkin müdahale etmesi sağlanıyor. Proje kapsamda konut sitelerinin özel güvenliklerine kolluk güçlerince destek olunacak. Bakanlığımız, kolluk kuvvetlerinin özel güvenliğin görev yaptığı yerlerdeki olaylara daha hızlı ve etkin müdahale etmesi amacıyla başlatılan Kaan Projesi'nde önemli bir aşamaya geldi. Proje kapsamında, 96 bin 264 özel güvenlik ve genel kolluk görevlisine eğitim verilirken, uygulamayla, güvenlik görevlilerinin olayları anında Polis ekiplerine bildirmesi sağlanıyor. Proje, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ülke genelinde konut sitelerinde devreye alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığınca başlatılan Genel Kolluk - Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyonu (KAAN) projesi kapsamında 80 bin 150 özel görevlisi ile 16 bin 114 genel kolluk personeline eğitim verildi. Proje ile özel güvenlik görevlilerinin görev yaptıkları kamu hastaneleri, eğitim kurumları, havalimanları, alışveriş merkezleri, park ve bahçeler ile toplu taşıma alanları başta olmak üzere tüm alanlarda etkin, verimli, sürdürülebilir, ölçülebilir ve denetlenebilir güvenlik hizmeti sunularak, hizmet kalitesinin artırılması amaçlanıyor. Proje kapsamında ülke genelindeki sitelerde görev yapan özel güvenlik görevlileri ve apartman yöneticilerine de eğitim veriliyor.

322 Bin Özel Güvenlik Görevlisine Eğitim Verilmesi Planlanıyor

Proje kapsamında yıl sonuna dek toplam 90 bin noktada görev yapan 322 bin güvenlik görevlisine eğitim verilmesi hedefleniyor. KAAN projesi ile özel güvenlik görevlileri ve genel kolluk görevlilerine; Özel Güvenlik Hukuku, Yönetici-Güvenlik Sorumlusunun Sorumlulukları, Genel Kolluk-Özel Güvenlik İlişkileri ve AFAD Acil Müdahale konularında eğitim veriliyor.

İstanbul'daki 6 Bin 600 Konut Site Güvenliğine Eğitim Verildi

KAAN projesi kapsamında başta İstanbul olmak üzere ülke genelindeki konut siteleri ve benzeri yerlerde bulunan özel güvenlik görevlilerine ve apartman yöneticilerine de eğitimler veriliyor. Bu kapsamda İstanbul Esenyurt'ta sitelerin güvenliğine yönelik olarak Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı Polis Başmüfettişleri ve AFAD eğitmenleri tarafından başta Esenyurt İlçesi olmak üzere İstanbul'daki 1. 774 sitede görevli 9 bin 560 özel güvenlik görevlisinden 6 bin 600'üne, 3. 704 genel kolluk personeli ile 861 site ve apartman yöneticisine eğitim verildi. Ankara, İzmir, Antalya, Bursa ve Adana'daki sitelerde görevli 3. 117 site güvenlik görevlisi ile 780 genel kolluk görevlisi de KAAN projesi kapsamına alındı. Proje kapsamında, 4 bin 138 site özel güvenliği, 1. 454 genel kolluk görevlisi, 1. 712 site ve apartman yöneticisine yönelik eğitimler de 30 Eylül tarihine dek sürecek.

Genel Kolluk - Özel Güvenlik İş Birliğiyle Suç İşlenmeden 'Dur' Deniyor

Proje kapsamında hayata geçirilen KAAN mobil uygulaması ile özel güvenlik görevlilerinin alanlarındaki olayları Polis ekiplerine hızlı bildirmesi sağlanıyor. Bu sayede uyuşturucu, kadına şiddet, hırsızlık gibi asayiş olaylarına genel kolluğun zamanında ve olaylar olmadan müdahalesine olanak sağlıyor.

Kaan Projesi'yle Özel Güvenlik Ekiplerine Kolluk Kuvvetleri Desteği
Kaan Projesi'yle Özel Güvenlik Ekiplerine Kolluk Kuvvetleri Desteği
Kaan Projesi'yle Özel Güvenlik Ekiplerine Kolluk Kuvvetleri Desteği
Kaan Projesi'yle Özel Güvenlik Ekiplerine Kolluk Kuvvetleri Desteği
Kaan Projesi'yle Özel Güvenlik Ekiplerine Kolluk Kuvvetleri Desteği
Kaan Projesi'yle Özel Güvenlik Ekiplerine Kolluk Kuvvetleri Desteği

Emniyet Genel Müdürlüğü, Güvenlik Görevlisi, Asayiş, Kamu, 3. Sayfa, Toplum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Kaan Projesi'yle Özel Güvenlik Ekiplerine Kolluk Kuvvetleri Desteği - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kaan Projesi'yle Özel Güvenlik Ekiplerine Kolluk Kuvvetleri Desteği - Son Dakika
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