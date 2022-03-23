KAAN projesinin eğitimleri başladı - Son Dakika
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KAAN projesinin eğitimleri başladı

23.03.2022 18:04
KAAN projesinin eğitimleri başladı

Eskişehir'de Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon Projesi kapsamında eğitim verildi.

Eskişehir'de Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon Projesi kapsamında eğitim verildi.

Türkiye'ye özgü yerli ve milli bir anlayışla geliştirilerek hayata geçirilen "Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon Projesi (KAAN)" uygulamasının eğitimleri başladı. Özel güvenlik görevlileri ile kolluk kuvvetlerinin suç ve suç unsurlarının önlenmesi amacıyla hayata geçirilen proje, Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü müfettişlerince "KAAN Uygulaması Geliştirme Eğitimi" programında anlatıldı. - ESKİŞEHİR

KAAN projesinin eğitimleri başladı
KAAN projesinin eğitimleri başladı
KAAN projesinin eğitimleri başladı

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Eskişehir, Türkiye, Milli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa KAAN projesinin eğitimleri başladı - Son Dakika


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