Kaan: Salgın devam ettiği sürece ekonomik kriz de devam edecek - Son Dakika

Kaan: Salgın devam ettiği sürece ekonomik kriz de devam edecek

03.04.2021 23:31

MÜSİAD Kahramanmaraş Şubesi, 4'üncü Olağan Genel Kurul toplantısına katılan MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, 2020 yılının çok zor geçtiğini, ve 2021'de de devam edeceğini belirterek, "Salgın devam ettiği sürece salgından mütevellit ekonomik kriz...

MÜSİAD Kahramanmaraş Şubesi, 4'üncü Olağan Genel Kurul toplantısına katılan MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, 2020 yılının çok zor geçtiğini, ve 2021'de de devam edeceğini belirterek, "Salgın devam ettiği sürece salgından mütevellit ekonomik kriz de, devam edecek hatta kimi ülkelerde daha da şiddetlenecektir" dedi.

MÜSİAD Kahramanmaraş Şubesi, 4'üncü Olağan Genel Kurulu'nu milletvekilleri, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kilis Valisi Recep Soytürk, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, siyaset ve iş dünyasının temsilcilerinin katılımıyla yapıldı. Bir otelde gerçekleştirilen genel kurulda mevcut başkan Sami Kervancıoğlu, görevi Salih Çiçekçi'ye devretti.

Genel kurulda konuşan MÜSİAD Genel başkanı Abdurrahman Kaan, 2020'nin çok zor ve çetrefilli geçtiğini söyledi. 2020'deki problemlerin birçoğunun 2021'de de devam edeceğini ifade eden Kaan, "Elbette 2020'den devralınan tüm problemler; yani emtia fiyatlarındaki oynaklık, gıda fiyatlarındaki artış, devam eden ve üçüncü dalgasının gelmesinden endişe edilen salgın, kendi içine kapanan ve dış dünya ile bağını kesme pahasına kendi üniter ekonomik yapılarını kurtarmaya hazır devletler, salgının tüm dünyada oluşturduğu sosyal ve psikolojik yorgunluk, tüm dünyada giderek artan işsizlik? Tüm bunlar 2021 yılında ve sonrasında da devam edecektir. Salgın devam ettiği sürece salgından mütevellit ekonomik kriz de, devam edecek hatta kimi ülkelerde daha da şiddetlenecektir" diye konuştu.

"ENFLASYONLA MÜCADELENİN ANA UNSURU ÜRETİMİ ARTIRMAKTIR"

Enflasyon, cari açık, azalan rezervler, artan döviz kurları, artan kredi maliyetleri, kredi döndürmek zorunda kalan firmalar, yapılandırma sorunu içinde kalan firma ve bankacılık sistemi gibi karşılarında ciddi ekonomik sorunlar olduğunu kaydeden Kaan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde açıklanan ekonomi reform paketinin bu sorunlara getirdiği yaklaşımın da kendilerini umutlandırdığını belirtti. Kaan, şöyle devam etti:

"Biz ısrarla enflasyon ile mücadelenin ana unsurunun üretimi artırmak ve doğru üretim planlamaları yapmak olduğunu söyledik. Çünkü enflasyon iktisadi bir faktördür

Eğer siz enflasyonu finansal bir parametre gibi görürseniz, ekonomik yani reel bir sorunu finansal araçlarla çözmeye çalışırsınız. Bu da açmazları beraberinde getirir. Nedir bu açmazlar? Enflasyonu düşürmek adına ısrar edilen sıkı para politikası gereği artan kredi maliyetleri, bir süre sonra yatırımcının ve üretici kesimin belini kıracak ve üretim yapma hevesini yok edecektir. Enflasyon sorunu aslında üretim maliyetlerinin nihayi ürüne yansımasıdır. Üretim maliyetlerimizde de başı maalesef ithalat çekmektedir. İthal girdinin azaltılması ise yerli ve milli üretimi, tüm sektörlerde hem hammadde hem de yarı mamulde teşvik etmekten geçmektedir. Yeni Ekonomi Reform paketinin bu hususa yani yerli ve milli sanayileşmeye bilhassa vurgu yapması bizi mutlu eden bir diğer konudur. Ancak bazen ithalatı özendiren ve hiç gerek yokken ithalat kararı verilen ürün gruplarının olduğunu görmek inanın bizleri de şaşırtmaktadır."

Genel kurul, plaket ve hediye takdiminin ardından çekilen aile fotoğrafı ile sona erdi.

Kaan: Salgın devam ettiği sürece ekonomik kriz de devam edecek
Kaan: Salgın devam ettiği sürece ekonomik kriz de devam edecek
Kaan: Salgın devam ettiği sürece ekonomik kriz de devam edecek
Kaan: Salgın devam ettiği sürece ekonomik kriz de devam edecek

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Abdurrahman Kaan, Kahramanmaraş, Ekonomik Kriz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kaan: Salgın devam ettiği sürece ekonomik kriz de devam edecek - Son Dakika


Son Dakika

Ürdün Genelkurmay Başkanı, Kral 2. Abdullah'ın kardeşinin gözaltına alındığı iddialarını yalanladı Ürdün Genelkurmay Başkanı, Kral 2. Abdullah'ın kardeşinin gözaltına alındığı iddialarını yalanladı Takımın kötü oyunu Terim'i çok sinirlendirdi! Taraftarlar da faturayı hocaya kesti Takımın kötü oyunu Terim'i çok sinirlendirdi! Taraftarlar da faturayı hocaya kesti Boşanmak istediği eşi tarafından sokak ortasında defalarca kez bıçaklandı Boşanmak istediği eşi tarafından sokak ortasında defalarca kez bıçaklandı Türkiye'de kaç doz aşı yapıldı? Sağlık Bakanı Koca, son rakamları paylaştı Türkiye'de kaç doz aşı yapıldı? Sağlık Bakanı Koca, son rakamları paylaştı İbo Show'a konuk olan Defne Samyeli, sesi ve kıyafetiyle alay konusu oldu İbo Show'a konuk olan Defne Samyeli, sesi ve kıyafetiyle alay konusu oldu Arda Turan'dan Hataylı futbolcuya tepki: Zamana oynama kaptan Arda Turan'dan Hataylı futbolcuya tepki: Zamana oynama kaptan Milyarderler, pandemi döneminde servetlerine 4 trilyon dolar daha ekledi Milyarderler, pandemi döneminde servetlerine 4 trilyon dolar daha ekledi Cübbeli Ahmet'in kızını evlendirdiği düğünde koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı Cübbeli Ahmet'in kızını evlendirdiği düğünde koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı
GS TV spikeri Hatayspor'un golleri sonrasında büyük üzüntü yaşadı GS TV spikeri Hatayspor'un golleri sonrasında büyük üzüntü yaşadı         
23:50
Yeni açıklanan vaka oranlarına göre risk haritası oluşturuldu! Mavi il kalmadı, 68 şehir kırmızı kategoride Yeni açıklanan vaka oranlarına göre risk haritası oluşturuldu! Mavi il kalmadı, 68 şehir kırmızı kategoride         
23:20
Berk Atan'ın sevgilisiyle mesajları ifşa oldu Berk Atan'ın sevgilisiyle mesajları ifşa oldu         
23:04
Kayıp olarak aranan gencin, babası tarafından öldürülüp ormana gömüldüğü ortaya çıktı Kayıp olarak aranan gencin, babası tarafından öldürülüp ormana gömüldüğü ortaya çıktı         
22:53
Erman Toroğlu: Galatasaray ile Fatih Terim yol ayrımında Erman Toroğlu: Galatasaray ile Fatih Terim yol ayrımında         
22:33
Alkollü doktor ve ilaç mümessili, polislere küfürler savurup saldırıda bulundu Alkollü doktor ve ilaç mümessili, polislere küfürler savurup saldırıda bulundu         
21:49
Ecel yaya geçidinde yakaladı! Kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı Ecel yaya geçidinde yakaladı! Kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı         
20:10
Bodrum'da bulunan 2 bin 400 yıllık lahidin kapağı ilk kez açıldı Bodrum'da bulunan 2 bin 400 yıllık lahidin kapağı ilk kez açıldı         
17:44
Yeşilçam'ın usta ismi koronavirüs nedeniyle entübe edildi Yeşilçam'ın usta ismi koronavirüs nedeniyle entübe edildi         
17:20
Cumhur İttifakı'na katılacağı konuşulan Saadet Partisi, kendi ittifakını kurdu Cumhur İttifakı'na katılacağı konuşulan Saadet Partisi, kendi ittifakını kurdu         
15:20
Ünlü şarkıcı Songül Karlı, peş peşe bornozlu pozlarını paylaştı Ünlü şarkıcı Songül Karlı, peş peşe bornozlu pozlarını paylaştı         
15:15
Evde internet kullanan herkesi ilgilendiriyor! Önemsemediğiz konu hayatınızı karartabilir Evde internet kullanan herkesi ilgilendiriyor! Önemsemediğiz konu hayatınızı karartabilir         
14:39
Baskın düzenlenen evden valizlere gizlenmiş 4 milyon sahte dolar çıktı Baskın düzenlenen evden valizlere gizlenmiş 4 milyon sahte dolar çıktı         
14:32
Denizdeki çekilme endişelendirdi; uzmanından açıklama geldi: Korkulacak bir durum yok, mevsimsel Denizdeki çekilme endişelendirdi; uzmanından açıklama geldi: Korkulacak bir durum yok, mevsimsel         
13:37
Peçeli dansı yüzünden işinden olan Hande Sarıoğlu, bu sefer de yeni kanalında göbek attı Peçeli dansı yüzünden işinden olan Hande Sarıoğlu, bu sefer de yeni kanalında göbek attı         
12:40
Genç kadın verdiği kilolardan sonra bambaşka biri oldu! Onu reddeden erkekler şimdilerde kapısında yatıyor Genç kadın verdiği kilolardan sonra bambaşka biri oldu! Onu reddeden erkekler şimdilerde kapısında yatıyor         
12:31
İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay olayında 3. kadın her şeyi anlattı: Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay olayında 3. kadın her şeyi anlattı: Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık         
11:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2021 00:09:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaan: Salgın devam ettiği sürece ekonomik kriz de devam edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei