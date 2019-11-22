Son Dakika Haberleri: Kaan Sunal Çanakkale'de toprağa verildi
Son Dakika Genel Kaan Sunal Çanakkale'de toprağa verildi - Son Dakika

Kaan Sunal Çanakkale'de toprağa verildi

6 saat önce

Kaan Sunal Çanakkale'de toprağa verildiÇANAKKALE - İstanbul'da 3 aydır kanser tedavisi gören ve ailesinin hastane yakınına park ettiği otomobilin çalınması sonrası hayatını kaybederek bütün Türkiye'yi üzen 22 yaşındaki Kaan Sunal, Çanakkale'de toprağa verildi.

Kaan Sunal Çanakkale'de toprağa verildi

ÇANAKKALE - İstanbul'da 3 aydır kanser tedavisi gören ve ailesinin hastane yakınına park ettiği otomobilin çalınması sonrası hayatını kaybederek bütün Türkiye'yi üzen 22 yaşındaki Kaan Sunal, Çanakkale'de toprağa verildi. Hırsızın hastane yakınına park edilen otomobili çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 3 aydır kanser tedavisi gören üniversite öğrencisi Kaan Sunal'ın yakınları genci ziyarete gelmiş ve otomobillerini de hastanenin arka sokağına bırakmışlardı. Raporları almak için hastaneden çıkan Sunal'ın yakınları park ettikleri otomobilin yerinde olmadığını görerek çalındığını fark etmiş ve büyük bir şok yaşamıştı. Yaşanan trajik hırsızlık olayı sonrası Kaan Sunal dün saat 09: 30 sıralarında hayata gözlerini yummuş ve toprağa verilmek üzere Çanakkale'ye nakledilmişti. Bütün Türkiye'yi üzen bu olayın ardından bugün Çanakkale Şehitler Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kaan Sunal son yolculuğuna uğurlandı. Beşiktaş sevgisi ile adından söz ettiren Sunal'ın tabutunun üzerine sevenleri ve arkadaşları tarafından Beşiktaş forması ve atkısı konuldu. Duygu yüklü anların yaşandığı törende, kılınan cenaze namazı sonrası helallik alınarak, genç öğrencinin naaşı toprağa verilmek üzere yeni mezarlığa götürüldü.

Kaan Sunal Çanakkale'de toprağa verildi

Bora Füzesi, Çanakkale, Türkiye, Genel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 08:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, başörtülü kadınlara saldıranlara tepki gösterdi: Asla göz yummayız
Kurtulmuş: "Seçim vaktinde yapılacak" AK Parti'den muhalefetin erken seçim çağrılarına cevap: Türkiye'nin gündeminde değildir Engin Altan Düzyatan'ın başrol oynadığı Kurşun dizisi final yapıyor!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 03:35:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaan Sunal Çanakkale'de toprağa verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]